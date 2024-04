«Tormenta de fuego», la película sobre el incendio en El Hoyo, llega al cine de Bariloche

La noche del 9 de marzo de 2021 un incendio devastador arrasó con 13.000 hectáreas en Lago Puelo y El Hoyo, dejó víctimas fatales y cientos de casas destruidas. La película Tormenta de Fuego, que se proyecta este sábado y domingo a las 20 en el cine Sunstar de Bariloche, muestra una de las peores tragedias en la cordillera.

Cuando los realizadores audiovisuales Luciano Nacci y Axel Emilien, de Viedma y Neuquén, se enteraron del siniesto a través de las noticias, no dudaron en acudir al lugar para brindar ayuda. Sin perder un segundo, tomaron la cámara y el dron y viajaron a Chubut.

“Hice muchos documentales de derechos humanos, derechos ambientales, vinculados al agua, pero en este caso, el panorama era desolador. Uno puede ir preparado, pero al llegar al lugar quedabas impactado por lo que veías”, recordó Nacci. Y agregó: “Era pandemia. Nosotros fuimos con barbijo, pero allá nadie lo usaba. Era otro mundo”.

El rodaje comenzó dos semanas después del incendio. La película está narrada por los mismos protagonistas de la tragedia.

La película dura una hora, dos minutos. El rodaje tomó dos semanas; la edición, en cambio, casi un año de trabajo. “Había que encontrar el hilo, lo que queríamos mostrar. Más allá de que uno como director siempre interviene, en este caso, intentamos intervenir lo menos posible. Dejamos que los testimonios hablen”, reconoció Nacci.

En una charla íntima, los damnificados cuentan su experiencia y a medida que avanza el relato, surgen diversas hipótesis del origen del incendio. “Se echó la culpa a los mapuches, al tendido eléctrico, a los negocios inmobiliarios y hasta una toma. Dejamos que avancen sobre esas hipótesis aunque algunas las desmentimos y otras dejamos que fluyan”, señaló.

El filme recibió el premio como mejor documental en el Festival de Cine de Fonfria, España, y en el Overcome Film Festival, en Estados Unidos. También participó en el Festival de Cine de Bogotá, Colombia, y de Trieste, Italia.

“La idea no era hacer una película, sino simplemente acompañar ese proceso y dar una mano. Muchos habían pedido su casa, su familia o habían estado al borde de la muerte. Un personaje contó que se metió en una pelopincho porque el fuego lo rodeaba y zafó de la situación”, señaló Nacci y recalcó que los mismos pobladores reconocieron que, “en un principio, muchos fueron a ver qué pasaba aunque al poco tiempo, la situación quedó en el olvido con la guerra entre Rusia y Ucrania. No fue nadie más. ‘Ojala que no se olviden de nosotros´, nos decían. Nos planteaban que querían contar lo que les había pasado para que no se olvide. Y ese es el fin de la película”.