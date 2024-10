«Suerte Josefa», primer premio del Festival Audiovisual por su mirada intimista

Josefa y Javier se embarcaron hace diez años a una aventura para acomodar recuerdos y reparar heridas que un océano les abrió. Desde Neuquén viajaron a España, ella con 94 años y él con 24. Salieron con el único objetivo de conocer un poquito del último tramo de su historia que le quedaba pendiente a la mujer. Y el viaje se convirtió en una aventura y en una película. «Suerte Josefa», en el largometraje documental, neuquino ganador del primer premio en el Festival Audiovisual de Neuquén que finalizó ayer en la capital neuquina.

El director de la obra, Javier Témoli es el nieto «de crianza» de Josefa, una española nacida en Neuquén. La abuela tenía una cuenta emocional pendiente con su propia historia personal. Viajar a España, regresar al pueblo donde su familia se conformó y el cual sus padres debieron abandonar para radicarse en Argentina. Eligieron Neuquén y fue acá donde nació Josefa.

«Un día el papá de mi abuela, ya con su familia conformada, quiso regresar a España pero algo pasó. No se sabe si le robaron o perdió los documentos o los perdió y no pudo regresar a Argentina. Su familia desde acá intenta ayudarlo, pasaron tres años y cuando encontraron una manera al padre de mi abuela le da un pico de presión y se muere en España. Mi abuela tenía 20 años. No le quedó otra que aceptarlo, pero siempre le quedó como deuda pendiente», comenzó a relatar el realizador y protagonista de «Suerte Josefa».

Javier contó que un día cualquiera le dijo a Josefa, un poco en chiste, un poco en serio, un poco como para probar como venía la mano, «¿y si vamos a España?». A sus 94, la abuela le dio un no rotundo y para allá salieron. Tenían que llegar al pueblo de Sumacarcer, Valencia, España.

«Lo que mi abuela quería era ir a reconstruir los últimos días de su papá. Saber qué había pasado, cómo lo había pasado, todo lo que pudiera saber para cerrar esos ciclos que uno siempre necesita cerrar. Cuando pudo tener todo eso, quiso llevarle unas flores al cementerio y lo hicimos. Al poco tiempo regresar a Argentina, mi abuela fallece y yo con esta película también cerré el ciclo», se sinceró Témoli.

El viaje Javier lo registró en video ‘pensando en dejarle un testimonio para su abuela y para el resto de la familia. Estudiaba Cine en el Instituto Universitario de las Artes (IUPA) y para un final de una materia utilizó parte de ese material para presentarse a rendir. Hasta ahí llegaba la cosa por el momento.

Luego de diez años, ese material se fue desempolvando y terminó en un largometraje premiado este año en el FAN. «Me llevó diez años poder reencontrarme con el material para armar el largometraje, pero también fue un poco reconciliarme con una historia que fue la pérdida de mi abuela, como mi abuela lo logró con su papá», agregó Javier.

«Para mi esta peli es una invitación a hacerse cargo de lo que uno siente y a poder enfrentarlo. Es ir hacia donde uno lo necesita. La peli fue otro viaje más para mi. Por supuesto que hubo gente alrededor que me ayudo para llevar el carro para adelante y me dio el empujón y por eso salió esto», agradeció Javier.

Antes de el primer premio de FAN; «Suert Josefa», recibió una beca a la creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes, en 2021 y otro del Ente Cinematográfico de Neuquén que en lo material se trasparentó en financiamiento. «Con estos dos premios pudimos avanzar con la película. Y acá estamos», dijo el realizador.