System Of A Down confirmó fecha en Buenos Aires: prometen el show más grande e importante en Argentina

System Of A Down confirmó fecha en Argentina.

Patti Smith no es la única artista internacional que vuelve a Argentina. Después de diez años, System Of A Down anunció su gira por Sudamérica y para sorpresa de sus fans: confirmó una fecha en Buenos Aires.

“A 10 años de su última presentación en GEBA con entradas agotadas, System Of A Down, la banda que marcó a más de una generación, regresa por tercera vez para brindar el show más grande e importante en nuestro país”, dice un comunicado de la productora Fenix Entertainment.

El concierto se da en el marco de la gira Wake Up South American Stadium Tour, que en el tramo sudamericano también prevé fechas en Colombia, Perú, Chile y Brasil. En todos los casos, “con un mega show donde System Of A Down repasará toda su discografía”.

Los shows más recientes de System Of A Down se realizaron en Estados Unidos. Uno fue en abril, durante el festival Sick New World en Las Vegas, Nevada. Otro, en agostoen el Polo Field de Golden Gate Park en San Francisco, California.

Fechas de System Of A Down en Sudamérica:

La banda de metal progresivo tendrá una gira extensa:

24 de abril – Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

27 de abril- Estadio Nacional de Lima, Perú.

30 de abril – Estadio Nacional de Santiago, Chile.

3 de mayo – Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina.

6 de mayo – Estadio Couto Pereira de Curitiba, Brasil.

8 de mayo – Estadio Nilton Santos (Engenhão) , Rio de Janeiro, Brasil.

10 de mayo – Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

Cómo sacar entradas para ver System Of A Down en Buenos Aires:

System Of A Down anunció su por Sudamérica, que incluye una fecha en Argentina.

La cita con la banda de metal progresivo será el 3 de mayo en Buenos Aires. El show será en el porteño estadio de Vélez Sársfield y las entradas se pondrán a la venta desde el jueves 19 de diciembre por www.entradauno.com.