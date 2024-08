Teatro para ver en el mes de las infancias en Neuquén: «Encender la noche”, un mundo para no perderse

Tener miedo a la oscuridad no es solo una cuestión de niños. También es de adultos. Esta obra combina colores, magia y una vuelta que sorprende. Se reestrena el domingo 11 de agosto en Deriva Teatro.

Con Verónica Cardoso y Gastón Fernández en el escenario, y Verónica Martínez Durán en la dramaturgia y dirección las infancias y adultos podrán ver “Encender la noche”.

Esta obra de teatro llena de colores, está inspirada en el universo poético de Ray Bradbury. A lo largo de los minutos conocemos a Lucas, que tiene miedo a la oscuridad. Cuando el sol cae, enciende todas las luces. Pero, Blanca llega a su mundo y le cambia su punto de vista. Blanca, le presenta la noche y con ella un mundo nuevo se abre.

“Es una puesta en escena que combina teatro, títeres, manipulación de objetos y sombras”, adelanta Verónica, “es una experiencia mágica para todo público”.

Esta función que se avecina será única por el mes de las infancias. Una obra, que como nos tiene acostumbrados este elenco, tiene mucha puesta visual. “Me gusta poder modificar el espacio”, dice Verónica, “el teatro es una experiencia maravillosa, que por ahí no tenemos muchos recursos en el teatro independiente, pero si tenemos mucha creatividad. Por eso, a mí me gusta que el que venga al teatro, vea magia”.

Dónde y cuándo ver «Encender la noche»:

-La obra se presenta el 11 de agosto a las 16:30 en Deriva Teatro, Sarmiento 841, en Neuquén.

-El valor de la entrada es de $6.500 si se reserva o compra al 2995127497. En puerta se consiguen a $7.000

Ficha técnica de la obra de teatro:

-Actúan: Veronica Cardoso y Gastón Fernández

-Escenoplástica: Julieta Tabbush

-Diseño lumínico: Marcos Sandoval

-Diseño sonoro: Robert Mambriani, Maquillaje Stivens Quito

-Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durån