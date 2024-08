Estreno de sábado: «Los amigos de ellos dos», en Ámbito Histrión de Neuquén

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. ¿Por qué llegan siempre tarde? ¿Qué rol ocupamos en la vida de ellos dos? ¿Se interesan realmente por nosotros?



¿Habrá llegado el momento de mostrarles nuestro descontento? Los amigos de ellos dos reflexiona sobre como percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. Una comedia exquisita”.



“Los amigos de ellos dos”, de Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Pablo Todero, estrena este sábado con dos funciones, a las 21 y 22.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén) y las reservas se pueden hacer al tel. 299- 154530771. Diario RÍO NEGRO dialogó con Pablo Todero, director de la pieza.

P: ¿Por qué esta obra?

R: Es de los autores de “Bajo terapia”, obra que estrenamos el año pasado y que viene llenando funciones en forma ininterrumpida y que continua en cartel todos los jueves a las 21:30. Matías del Federico, que es uno de los autores, me envío el texto y me encantó e inmediatamente solicité los derechos de la misma. Es una comedia exquisita.

P: Aunque en este caso comparte autoría con Daniel Veronese, es la segunda obra de Del Federico que llevas a escena, ¿qué te atrae de su dramaturgia?

R: Tiene una forma de escribir y desarrollar los personajes maravillosa. Y esta obra en particular tiene mucho de Veronese. La obra propone un universo no tan realista pero que aún así te juega todo el tiempo con una estructura dramática en la que te sentís identificado a través de los personajes.

Es impresionante cómo esa pareja que esta en escena te hace dar la sensación todo el tiempo de que la otra pareja esta presente, logran hacerte ver a la otra pareja que aun no llega.

Lo que me atrapa de su escritura es como lleva adelante el desarrollo de los personajes y los giros en la obra: cuando pensás que va para un lado la obra toma otra dirección y te sorprende todo el tiempo. Que el teatro te sorprenda, que la dramaturgia te sorprenda me parece maravilloso. Y esta es una obra maravillosamente escrita.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo les demandó?

R: Demandó seis meses de ensayo, es una obra compleja desde la actuación, el tema del vínculo se trabajó mucho, hay un gran trabajo escenográfico, se van a encontrar con una escenografía muy particular y un gran cuidado en los detalles.

P: ¿Cómo es la puesta en escena?

R: Ellos están en el reservado de un restaurante y lo que pensamos es uno muy particular por los tonos y colores que usamos en la escenografía, en la forma y la profundidad que va tomando la escena, ya que tiene un techo, paredes y un piso pensados y desarrollados especialmente para la obra , lo mismo que la mesa y los lugares en los que se sientan. Detalles muy precisos, pensados en relación al vestuario de los personajes , una paleta de colores maravillosa. Es un trabajo que fuimos pensando y desarrollando con el escenógrafo y la vestuarista, junto al asistente de dirección. Fuimos probando hasta lograr este universo tan particular. Es una obra llena de pequeños detalles

P: ¿Es diferente el trabajo con los personajes femenino/masculino?

R: Es diferente el trabajo con cada actor y actriz, aun trabajando con la misma actriz o actor en obra distintas el trabajo también es diferente, cada obra y cada persona es única y esto requiere de un trabajo que no se repite nunca, es lo maravilloso del teatro y de la dirección, todos los trabajos son diferentes, todos los procesos y la forma de llevarlos adelante. Y nosotros somos un equipo, Maxi en la asistencia de dirección fue vital para el proceso, Yaz en el vestuario y cuidando cada detalle, Fernando en la escenografía, Ana en la fotografía, el teatro y su gente, una obra es el resultado de un trabajo de muchas personas, logramos armar un gran equipo.

P: Como director: ¿Te sentís cómodo en la comedia especialmente o es indistinto?

R: Me siento muy cómodo en el rol de dirección, no importa la estética de la obra, amo dirigir, amo hacer teatro.

Ficha técnica y funciones

“Los amigos de ellos dos”, la pieza de Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Pablo Todero, estrena este sábado, con dos funciones, a las 21 y otra 22.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Entradas: $9000. Las reservas se pueden hacer al tel. 299- 154530771.

El elenco está integrado por Carolina Sancho y Ariel Azcurra; la asistencia de dirección es de Max de la Parra; la escenografía está a cargo de Fernando Ávila; la fotografía de Ana María Velaz; vestuario y diseño gráfico son de Yazmín Mer.