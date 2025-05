Verónica Penaccini regresa al Zaguán de Plottier con «El Bien»

La actriz Verónica Pelaccini y el director y dramaturgo neuquino Lautaro Vilo regresan a Plottier para ofrecer una nueva función de “El bien”, obra unipersonal escrita por Vilo especialmente para Pelaccini, al punto que la actriz la sienta como “un traje hecho a medida”.



La puesta será este sábado, a las 21, en El Zaguán (San Martín 239, Plottier). Las entradas se consiguen en Kaos (Belgrano 119), Convideme (San Martin 10), Panadería El Molino Zabaleta y Santiago del Estero ) o por Whatsapp al 299 4600 451.



Pelaccini, reconocida por su participación en la serie de Disney “O11ce”, es actriz de teatro, cine y televisión, licenciada en Artes Combinadas (UBA). En teatro participó de numerosas obras y ha sido dirigida por Norma Aleandro, Claudio Tolcachir, Rubén Szuchmacher, Javier Daulte, entre otros. Ganadora de los premios Florencio Sánchez y María Guerrero por mejor actuación en Amadeus, junto a Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna. En tevé participó de Entre Caníbales, Atrapa un Ladrón, La casa del Mar, Guapas, Solamente vos, Cuando me Sonreís, Los Simuladores, Floricienta, Chiquititas, entre otros.

Verónica Penaccini protagoniza El Bien, del dramaturgo Lautaro Vilo.





En “El Bien”, Penaccini da vida, entre otras, a Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema que la atormenta: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada.

Hacía varios años que tenía ganas de encarar la idea de una obra de un solo cuerpo en el espacio. Pensando en estas posibilidades de tener, como los circenses, en una maleta una posibilidad de desplegar un mundo que es tan hermoso, que es tan único y tan autosustentable, porque es una obra redondita que precisa nada más –y nada menos que público». Verónica Penaccini.



“Más que de qué se trata es cómo le va pasando todo lo que le está pasando a esta mujer”, comienza diciendo Penaccini, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Guadalupe se encuentra con una amiga medio que la quiere, pero que no es su amiga, sino que es como este afecto que surge por la cotidianeidad, por ser las dos madres de un mismo grupo de la escuela. La acompaña a un lugar que es una clase medio trucha sobre artes en una galería que vos decís dale, te subiste a un pony y me trajiste a un taller de arte contemporáneo de ocho encuentros, o sea, ¿qué es esto? ¡Rajémonos! Pero bueno, Guadalupe termina ahí hablando de los problemas que ella tiene, le cuenta a Leti, que es esta amiga, un problema también muy pueril, con un tema de una herencia de la familia que nunca se termina. Y Leticia le dice que su marido la puede ayudar. Y ahí entra el marido y es, ¡wow!, es Dick Watson, como diría Campanella (risas). Es el chongo del año inesperadísimo para Guadalupe, que es nuestra querida protagonista”.

Verónica Penaccini, en la original escenografía de El Bien.



“El Bien” es un unipersonal cómico sobre una infidelidad dentro de un grupo de padres de compañeros de escuela, los “papu/mamuamigos”, ese nuevo grupo de pertenencia que se inaugura con el desembarco de los hijos en la escolaridad, esos camaradas, socios y amigos de la logística familiar. Guadalupe, recorrerá un viaje emocional a partir de un affaire con el padre de la mejor amiga de su hija en la escuela, el mencionado “Dick Watson”.



“Es una obra que tiene un vocabulario muy accesible, muy mundano si se quiere, muy pueril incluso, cosas que uno habla cuando tiene esos comentarios de confianza con alguien, pero bajo esa aparente charlita de cola de verdulería, se empieza a revelar el mundo de esta mujer y, muy hábilmente por los cortes que hay entre una escena y otra, todo lo que se va ahondando, todo lo que se puede conocer a esta Guadalupe, es muy revelador y de mucha complicidad también”, cuenta Penaccini.



Planteado ese inesperado desafío, “Guadalupe es muy ética, o la rebanco”, asume la actriz. “Yo suelo decir así, ella hace lo que puede con esto que le pasa, puede bastante, y está a la altura de lo que le pasa, eso quiero decir. No es un mono con navaja. No es imprudente, no es mala persona. Y se le aparece esta situación que parece que se la lleva puesta, pero finalmente ella puede hacer mucho más de lo que ella misma cree que puede hacer en una situación así”.

