Entrevista | Chango Spasiuk celebra la tradición con «Taco y Suela»

La tradición nunca fue literal en Chango Spasiuk. Fue, y lo sigue siendo, un punto de partida para abordar un repertorio por todos conocido, pero que, en sus manos, siempre es otra cosa.

La tradición para Chango, músico misionero de raíces ucranianas, también es un espacio del que entra y sale. Y que, cuando vuelve, no es lo mismo que cuando salió. Por eso, en sus manos, las de Chango, la tradición es cosa viva.

Mucho de esto es lo que sucede en Taco y Suela, su último espectáculo que lo traerá este fin de semana a Neuquén. Este sábado, a las 20, en Casino Magic. ¿Chamamé en un casino? Bueno, de eso se trata.

P: ¿Qué es Taco y Suela, Chango?

R: Primero, Taco y Suela es tocar para bailar, simple. Pero no tocar para bailar para los chamameceros, es tocar para bailar, para mover el cuerpo. Por eso el DJ Lauphan calienta la pista una hora antes con intervenciones de música electrónica sobre temas tradicionales del noroeste de Argentina, como la voz de Ramona Galarza, intervenía electrónicamente y todas esas cuestiones.

Y es muy lindo porque se va creando como un clima y después subimos al escenario cuatro acordeones, Emiliano López, Enzo De Martini, Santiago Torres y yo, Fátima Serpa en guitarra, Marcos Villalba en percusión, Diego Arolfo en guitarra y voz, y con ese ensamble nos podemos a tocar shotis, polkas, balseados, chamamés.

En el medio tiene una sección de chamamés cantados que se llaman corta venas. Me encanta esa sección porque son todos, así como unos chamamés, pero de esos como para llegar en el rincón de amor y desamor. Y me encanta ese, también es una manera de bajar un poco el level de algo que está como muy al taco todo el tiempo. Así que es muy linda la dinámica del concierto.

Ahora, ¿cuál es la esencia puntual de Taco y Suela? Que Taco y Suela es como una terminología de como que golpeas los pies cuando te gusta mucho una música y la quieres bailar, pero la esencia es estar dialogando con gran parte de una nueva generación de acordeonistas de chamamé, con los cuales tengo mucho vínculo y me relaciono, no con todos, pero sí con muchos, y me doy cuenta de que hace 40 años atrás, cuando yo empecé a tocar el acordeón siendo niño, aprendí con el mismo repertorio que 30 o 40 años después ellos aprendieron a tocar el acordeón.

Hay un repertorio que tenemos en común relacionado con nuestra infancia y con nuestros primeros inicios en el aprendizaje del instrumento. Y por más que yo sea un referente para muchos, a la hora de encontrarnos para llevar adelante un proyecto, en vez de decirles aprendan a tocar mis temas y mis composiciones y vayamos a hacer un proyecto en el cual toquemos mi música, es toquemos esta música que está relacionada con nuestro aprendizaje del acordeón y con nuestra niñez y con nuestros inicios.

Me di cuenta de que hace 40 años atrás, cuando yo empecé a tocar el acordeón siendo niño, aprendí con el mismo repertorio que también aprendieron estos músicos jóvenes que me acompañan». Chango Spasiuk

La esencia de Taco y Suela es un repertorio que nos trasciende generacionalmente y que sigue siendo una música que está viva, que está vigente, que continúa su rumbo de transmisión oral ininterrumpida y este concierto celebra ese repertorio, de alguna manera.

P: Y qué te llevó a decir, bueno, me quiero reunir con estos músicos jóvenes, quiero volver a poner en escena grandes hits, por decirlo así, del chamamé.

R: Hay dos elementos que son interesantes. Uno, que cuando yo recién empezaba, mis referentes eran poco accesibles porque era una manera de comportarse de aquel tiempo en la cual no había un idea y vuelta muy fluido, era simplemente admiración y muy pocas personas compartían su tiempo.

De alguna manera, yo ahora soy ese referente para muchos, entonces trato de tener una actitud diferente y enseño todo lo que puedo enseñar y comparto todo lo que pueda compartir y devuelvo todo lo que puedo devolver y todo lo que aprendí en el camino. Y hacer este proyecto juntos también es como una enseñanza, de ver cómo trabajo, de ver cómo llevo adelante un proyecto, de ver cómo desarrollamos la producción de este Taco y Suela. Entonces es como un gran aprendizaje que a mí me hubiese encantado tener cuando yo recién arrancaba, al lado de algún referente.

El otro tema tiene que ver con los lugares y con romper algunos clichés con respecto a que cada música tiene su espacio. Esta mala costumbre de que si es cumbia la vamos a escuchar allá y si es música clásica la vamos a escuchar allá y si es música electrónica la vamos a escuchar en tal espacio, pero si es chamamé para bailar lo vamos a escuchar a tal espacio. Entonces yo como oyente voy a ver música electrónica y voy a escuchar un montón de tipos de música y digo ¿por qué no ir a esos espacios neutrales para tocar esta música? ¿Por qué creer que esta música solamente la podemos tocar en determinados lugares? Tratar de romper esos prejuicios y acercar este vivo y este proyecto a lugares más neutrales donde todo el mundo está siendo invitado.

Eso es la verdadera tradición. Una herramienta que tiene su historia, que tiene su gran peso, que tiene grandes autores y compositores como referentes e intérpretes, pero a su vez es un lenguaje vivo que nos ayuda a pensar el ahora. El aquí y ahora donde estamos con todo lo que estamos y con todo lo que nos rodea». Chango Spasiuk

Acá no están siendo invitados a bailar los que saben bailar chamamé. Es como si, viviendo en Buenos Aires, tengas que tocar solamente los domingos al mediodía para que algunos provincianos del nordeste vengan a bailar chamamé con sus ropas típicas. Sin embargo, Taco y Suela lo hicimos en Niceto, que es como un club en el cual sucede un montón de música lejísimo de estas tradiciones. Y ahora lo vamos a hacer en el Margarita Xirgu, otro lugar muy lindo.

Entonces es como llevarlo a nuevos lugares y romper esos prejuicios. Eso también es una motivación para mí y es un desafío también en el cual yo quiero un espacio en donde todo el mundo es invitado. El que sabe y el que no sabe, el que me sigue hace un montón de años y el que por primera vez va a tener la oportunidad de ver en vivo y en directo lo que hacemos.

O por lo menos uno de los proyectos que hacemos. Eso también es una motivación para mí.

P: Y eso creo que tiene que ver también con todos los años tuyos haciendo lo que hiciste. Te califica, por así decirlo, para poder hacer este tipo de cosas y que funcione. Que en un lugar como Niceto se pueda escuchar y bailar chamamé. Creo que el género, por un lado, y los lugares, por otro, pueden encontrarse del modo en que lo hacen porque un músico como vos ya lo viene haciendo

R: Sí, y reeducarnos otra vez. Porque pareciera que a la hora de pensar en la cultura está el sector que piensa y después están los sectores que están pelotudeando con la música y entreteniendo porque la gente trabaja y tiene una vida difícil, entonces hay que darles un aliciente y tratarlos como personas superficiales que no quieren que les compliquen la vida y que vuelven a su casa y que se entretengan un rato. Y para mí me parece una falta de respeto para la gente eso.

Eso es la verdadera tradición. Una herramienta que tiene su historia, que tiene su gran peso, que tiene grandes autores y compositores como referentes e intérpretes, pero a su vez es un lenguaje vivo que nos ayuda a pensar el ahora». Chango Spasiuk

Pensar pensamos todos, preocuparnos nos preocupan todos y preguntas existenciales tenemos todos, no importa qué tipo de lenguajes usamos para expresarnos. Entonces, sacarnos de esos lugares, de esa idea que “usted toque en una doma y esta gente toca en el teatro”.

Y que por más que sea mover el cuerpo y celebrar esta música en espacios en los cuales estamos más de parado y con ropa cómoda, eso no significa que tampoco no estemos pensando en voz alta y no estemos cuestionando un montón de cosas en relación a los tiempos que vivimos.

P: Sí, y el proyecto oficialmente se llama “Taco y Suela. La tradición” y creo que en tu caso la tradición nunca fue estrictamente tal cosa, sino que buscaste que esa tradición se actualizara de distintas formas y me parece que esto también tiene que ver con esa forma tuya de abordar la tradición.

R: Por más que sea un repertorio tradicional, es como decía Stravinsky, no es una repetición mecánica de algo. En realidad, es una fuerza que nos ayuda a vivificar el presente. Es muy diferente.

Eso es la verdadera tradición. Una herramienta que tiene su historia, que tiene su gran peso, que tiene grandes autores y compositores como referentes e intérpretes, pero a su vez es un lenguaje vivo que nos ayuda a pensar el ahora. El aquí y ahora donde estamos con todo lo que estamos y con todo lo que nos rodea.

P: Sí, y pensando acerca de cómo vos venís dialogando con esto, creo que has hecho dialogar a la tradición con todos los tiempos presentes en tus treinta y pico de años de música. Te encargaste siempre de que la tradición dialogue con todos los presentes, el de los noventa, el de los dos mil… Has hecho dialogar la tradición, me parece, con músicos de rock, con música popular, contemporánea. Con la electrónica, con gente del folclore tradicional también, pero trayéndola a otros lugares,

Por lo menos lo he intentado. Sí, y acostumbrarnos a sentirnos cómodos en cualquier lugar. Porque lo que importa son el mundo de las ideas. No tener miedo ni vergüenza de hacerlo, y sentir que lo que importa son el mundo de las ideas, y pensar y trabajar como para merecer esos espacios.

P: Chango, por último, ¿proyectos, discos nuevos?

R: Muchas cosas. Primero seguir girando y que no se pierda este encuentro. Entre junio y julio voy a estar girando un poco por Europa. Discográficamente muchas cosas también. El año pasado cuando hice el concierto en septiembre en el Teatro Colón, ese concierto se grabó, y está bueno hacer como un segundo disco en vivo en el Colón. Hay uno que tiene como 11 años ya, y nada, es como una segunda parte de ese 11 años después tocar en el Colón y volver a graba. Nos queda trabajar en la postproducción para poder elegir de ahí y sacar algo.

Lo primero que voy a estar sacando es un disco que se llama Febrero del 2003, que yo grabé con Darío Esquenazi, un pianista de jazz que vive en Nueva York, argentino, y con el cual hace veintiún años atrás nos habíamos encontrado para tocar en el Festival de Jazz de Uruguay. Y, antes de que él vuelva a Estados Unidos, yo le digo ya que nos encontramos para hacer improvisaciones alrededor de mi música de piano, un piano de jazz y el acordeón, ¿por qué no lo grabamos antes de que te vayas para que nos quede como recuerdo? Bueno, lo grabamos en una tarde, en una sola tarde, en un encuentro, y hace muy poco tiempo encontré esas grabaciones, revolviendo discos rígidos, y digo, esto está muy bueno, lo llamé a Darío y le digo, Darío, ¿te acordás de esto que tocamos hace 21 años atrás? Me parece que vale la pena editar estas seis improvisaciones.

Así que creo que se va a llamar así, Febrero del 2003, porque es una tarde de febrero del 2003 cuando sucedió eso, y me gustaría compartirlo. Creo que casi no toco como tocaba hace 21 años atrás, que tocaba mucho, y es muy lindo lo que sucede en ese encuentro entre un piano de jazz y el acordeón. l

Y me gustaría ver si antes de que termine el año puedo también hacer un registro de este Taco y Suela, para que todo esto que viene sucediendo quede guardado en algún lugar, y no solamente en el corazón de quienes estuvieron en vivo y en directo cuando los visitamos.