Víctor Renaudeau vuelve a la Patagonia: «Mi lugar en la música es entre lo clásico y lo popular»

Muy de niño, Víctor Renaudeau fue a música. Fue porque lo mandaron, como suele suceder con todo niño. Y, como todo niño, jugó. El juguete fue un violín. Muchos años después, Víctor Renaudeau sigue jugando con la música y ahora como entonces el juguete sigue siendo el mismo.



Todo ese mundo sonoro, clásico y popular, construido desde ese juego que para Víctor Renaudeau fue la música está reunido en Solo Set/Modo Random, el espectáculo que el músico nacido en Córdoba, en 1980, estrenó a comienzos de este año, que ya sumó alrededor de cincuenta conciertos por todo Latinoamérica y que en los próximos días presentará en la región.



Acompañado de Matías Cabrera, Víctor Renaudeau presentará Solo Set/Modo Random este jueves, en Villa La Angostura; el viernes, en San Martín de los Andes; y el sábado y domingo próximos en Bariloche (ver abajo).



De viaje rumbo a Villa Mercedes, donde ofrecerá el primer show de esta gira, Víctor se detuvo en una Shell cercana a Berrotarán para dialogar con Diario RÍO NEGRO acerca de su regreso a la Patagonia, de su música y de cómo fue que se convirtió en el músico que es, entre otros asuntos.



“Presento parte de mi mundo sonoro hecho de veinte años de carrera”, anticipa. “Un cuadro retrospectivo, una mirada interna a mi música. En estos conciertos habrá colores como si fuesen pinceladas en un cuadro, va a estar presente el jazz, la música clásica, la world music y todas las músicas argentinas que me influyeron en mi vida”.

Víctor Renaudeau. (Foto: @polo1738/Facebook)



Víctor dirá más de una vez de Solo Set/Modo Random que se trata de un viaje sonoro a su mundo, un mundo hecho de loops, sintes, pantallas y del modo tan particular de tocar su violín. Ese viaje es justamente en modo random, de ahí el nombre del espectáculo. Un show sin un orden evidente, un modo de tocar que no es muy diferente a cómo empezó Víctor con la música: jugando.

“A mí me formaron la música clásica, el folclore del litoral, el jazz y el haber vivido. Siempre me gustó el concepto de World Music”. Víctor Renaudeau



¿Por qué random?, le preguntamos. “Porque te saca de contexto rápido”, responde Víctor. “Porque no estás haciendo música clásica, que es un tipo de música con el que siempre se lo relaciona al violín. Tampoco música folclórica, que es la otra pata que suele tener este instrumento. Entonces es una performance, hago cosas que no tienen una relación aparente porque toco lo que me viene en ese momento. Hago música de Cracovia por un recuerdo que tengo en el momento y hago todo un set con eso, pero después hago música de Latinoamérica o del litoral. Los sonidos van apareciendo como si fuera en modo random”.



Cada concierto de Víctor Renaudeau es diferente y, para explicarlo, dice que nunca sube al escenario con un listado establecido, al punto que, reconoce, no tiene ni idea qué va a tocar durante los primeros cuarenta minutos. Construye las texturas en escena. “No puedo subir al escenario con una lista de temas, porque no sé qué va a pasar en el escenario”, dice. “Yo trabajo sobre texturas, todo el tiempo. Texturas como si fuera un lienzo”.

Entonces las ideas se van disparando solas. Por supuesto que tienen un hilo que las conduce y que sólo el músico lo percibe: “Pase lo que pase con ese lienzo sabemos que tenemos que llegar a un sol menor para empalmar con esta otra cosa que viene, pero los cuatro o cinco minutos anteriores hasta llegar ahí pueden ser un viaje cósmico”.

Víctor Renaudeau. (Foto: @polo1738/ Facebook)

Víctor Renaudeau en el Centro Cultural Córdoba. (Foto: @tawo.fotos/Facebook)



Renaudeau es, qué duda cabe a esta altura, un músico desestructurado. “La gente muchas veces cree que, a ver un concierto de violín, pero suceden muchas otras cosas en escena porque yo agarro el violín y lo toco con el cuerpo. Todo el cuerpo hace música, no solo el instrumento. Yo quiero que quien me vaya a ver no vea un violinista, sino que se encuentre con mi mundo sonoro”.



Ese mundo sonoro comenzó a existir en Víctor cuando, a sus cinco años, comenzó a estudiar música con el Método Suzuki. Promediaba la década del ‘80. Desde entonces, un largo camino hecho de todas las músicas posibles.



Participó de orquestas infantiles y de distintas formaciones de cámara. Como músico sesionista recorrió todas las posibilidades de la música popular: de Chévere, Jorge Rojas y Facundo Toro al Dúo Coplanacu, Luciano Pereyra y Eruca Sativa, solo por nombrar algunos ejemplos.

“Vos podés saber mucho más de mi escuchándome en un concierto que hablando conmigo” Víctor Renaudeau



Pero hay un nombre en especial que a Víctor Renaudeau lo influyó sobremanera y es el de Chango Spasiuk. “Ha sido un gran aprendizaje en mi vida”, dice del aclamado músico misionero, a quien llamó a fines de los 90 para ver qué onda y a la semana ya estaban tocando juntos. El cordobés fue músico de Chango durante los siguientes quince años.

Chango Spasiuk y Víctor Renaudeau, junto a los Kuryaki Emma y Dante.



Aunque recorre los escenarios con un show al que le puso Solo Set, no se considera solista. “Los instrumentistas siempre estamos al servicio de alguien”, dice. Para mí, es muy lúdico este momento porque es mi espacio donde juego como un niño, pero sobre un escenario. Es totalmente diferente, porque se trata de hacer música sin estar al servicio de algo o de alguien”.



Por último, tres preguntas: ¿De qué está hecho musicalmente Víctor Renaudeau? Y responde: “A mí me formaron la música clásica, el folclore del litoral, el jazz y el haber vivido, creo que es eso. Siempre me gustó la idea de world music. Yo estoy parado entre lo clásico y lo popular y es donde me siento más cómodo”.



¿De qué se trata, en definitiva, el violín? Y responde: “Es muy bello por su sonoridad, pero yo a esta altura de mi vida lo veo y lo siento como una herramienta para poder comunicar lo que uno tiene dentro. Vos podés saber mucho más de mi escuchándome en un concierto que hablando conmigo”.



¿Cómo es Víctor Renaudeau en escena? Y responde: “No tengo ni idea por qué toco como toco. Siento que me atraviesa un tren a toda velocidad, mientras estoy tocando y yo no lo sé hasta que me lo cuentan”.



En realidad, eran cuatro: ¿Habrá un primer disco de Víctor Renaudeau? Y responde: “En breve saldrá un disco mío. Es parte de un set, de una mirada musical. No son canciones, son anti radio, anti todo (risas)”.

Víctor Renaudeau: Solo Set/Modo Random, las fechas de la gira.

Villa La Angostura

Jueves, a las 20.30 – Centro de Convenciones (Las Frutillas 10) -Entradas anticipadas online www.passline.com – Entradas Físicas en Punto Chocolatería (Las Frambuesas 275)

San Martín de Los Andes

Viernes, a las 20.30 – Espacio Trama (Gral. Roca 310)- Entradas anticipadas www.entradaweb.com y en la boletería de la sala

Bariloche

Sábado 27 y domingo 28 de Julio, a las 20.30 -Teatro Biblioteca Sarmiento (Centro Cívico)- Entradas anticipadas www.passline.com y en boletería de la sala