Este fin de semana, Abel Calzetta presenta «Bosque», su nuevo disco hecho en San Martín de los Andes

Abel Calzetta vendrá. Esta vez será así, pero no siempre es así. Casi nunca, en verdad. Por eso, Abel Calzetta es de esos artistas al que hay que ir a buscar. Al que vale la pena ir a buscar y, más aún, encontrar. Esta allí, donde están casi todos, pero no todos los que están allí son el músico que es Abel Calzetta.



Esta vez vendrá a Neuquén y Roca para presentar Bosque, su noveno disco. Alerta spoiler: es una belleza. Abel y una banda de lujo conformada para la ocasión, tocarán este viernes, a las 21.30, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén) y este sábado, a las 21.30, en El Biombo (Rodhe 1454, Roca).



Grabado durante la primera mitad de este año, en la soledad de la montaña, Bosque comienza introspectivo hasta que deja de serlo. Sus nueve canciones son un viaje por todo lo que Abel Calzetta es capaz de hacer con el formato canción.

World music(o)



Nacido en conurbano sur, Abel es de Banfield, pero se crió en Lanús, donde aprendió los primeros secretos de la guitarra. De grande y ya músico, se vino a San Martín de los Andes, donde se conectó, sobre todo, con músicos del Alto Valle. Hasta que, hace casi veinte años, decidió radicarse en Madrid.



Tras dieciséis años allí y luego de tocar, grabar, producir y girar mucho, decidió volver, no solo a la Argentina, sino a San Martín de los Andes. De regreso al interior neuquino, Abel se tomó su tiempo para reencontrarse con sus montañas. Él y su música. Solo entonces pudo hacer Bosque.



Dijimos que lo hizo en la soledad de la montaña, sí, pero, parafraseando (en parte) a José Sacristán: solo en la montaña, no estaba solo: Bosque está lleno de gente. Una larga lista de invitados de distintos lugares del mundo enriqueció sus canciones. Cada cual mandó sus partes y Abel hizo su magia.



Veamos: de Argentina, Baltasar Comotto (guitarra), Javi Martínez Vallejos (batería), Esteban Tereschuk (bajo), Leo Toro (bajo), Agus GS, Lulú Genoud, Suri Frexas, Agustín Iglesias y Pacho Apostolo (voces); de España, Luca Frasca, pianista de Pappo y Buddy Miles; Marcelo Fuentes, bajista de Serrat, Sabina y los Ketama; y Federico Rimmini (teclados); de Italia, Sergio Salvi (teclados); de Chile, Cesar Ibacache (teclados); y de Estados Unidos, Marcus Willson (guitarra).



De todos ellos, sólo su amigo de toda la vida Baltasar Comotto, en su tiempo guitarrista de Luis Alberto Spinetta y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grabó sus partes en persona, cuando lo visitó el verano pasado. Los demás fueron mandando sus partes.



¿Cómo fue que desde la soledad andina Abel Calzetta se rodeo de tantos músicos? “Los convoqué de acuerdo a lo que yo sentía que la canción necesitaba de esos músicos”, revela. “Hay una cosa que tenemos los músicos y es que uno toca porque sabe tocar y hacer cosas re lindas, pero si tenés que tocar pin pin pin porque es lo que la canción te pide, tenes que tocar eso”.

“Mezclar el disco fue mi mayor desafío” Abel Calzetta



“Convoque a músicos que sabían que iban a trabajar en función de la canción y no en función de los que ellos tocan como músicos. Eso es algo que aprendí allá: Son mucho más criteriosos con los estilos, acá hay mucha mas fusión. Y a mi me interesaba ser mucho más consecuente con lo que necesita la canción y no porque uno se toque todo tener que tocarse todo porque sí. Si el bajo en esa canción es pum pum pum, será así por más que el bajista se toque todo”.

Bosque, una historia del disco



Cada disco suele ser el resultado de un momento bisagra en su vida, dice Abel Calzetta. “Intento contar una historia de lo que estoy viviendo, como una especie de diario”, explica desde su casa en la montaña sanmartinense. “Ya es mi noveno disco y estoy súper contento. Es un disco que grabé en mi casa, mezclé en mi casa y que mastericé en Madrid”.



El disco está hecho en San Martín de los Andes, más precisamente en el estudio que Abel montó en su casa a orillas de una laguna. Allí lo grabó y allí lo mezcló y, reconoce, fue todo un tirarse a la pileta ya que nunca ante se había involucrado en la mezcla, un trabajo que le tomó un mes y medio. “Mezclar el disco fue mi mayor desafío”, afirma.



Una de las razones por las que decidió mezclarse a sí mismo fue de costos, pero no fue la única. “Yo vengo grabando discos desde hace más de veinte años y quería saber si también lo podía mezclar. No sé si lo volveré a hacer, quizás sí, pero lo que más me identificó es que trabajé yo en la sonoridad de la mezcla, que es un mundo que no tiene nada que ver con el músico, sino con una persona ajena. Enfrentarme con eso y tratar de ser objetivo y no de que soy yo el que está tocando”.



En Bosque, Abel Calzetta tocó guitarras, bajos, teclados y cantó todos los temas. “La verdad es que me metí mucho en este disco. Hace años que vengo produciendo discos para otros músicos y eso también hizo que pueda apretar el acelerador y meterme más desde otro lado. En este disco decidí meterme más con cosas que no había hecho como grabar teclados, bajos y sobre todo mezclar el disco, que es todo un viaje”.

Bosque, las canciones



La historia de Bosque comienza con Caín y Abel, un proyecto madrileño que perdió sentido cuando Abel regresó a San Martín de los Andes hace un año y medio. “Caín y Abel iba a ser un disco doble y en un momento me di cuenta de aquella era música que había grabado en Europa. Paré, me tomé el tiempo para respirar y decir no, quiero que salga la música de acá. Entonces, agarré un cuaderno y empecé a escribir cosas que después terminaron siendo Bosque. Quise esperar a que la música fluya y que el lugar me dijera de qué manera tenía que ser”.



“A veces hago discos conceptuales, otra veces son más eclécticos”, dice Abel. “En este caso siento que busqué parejas: hay un par de temas funk, hay dos baladas, un par de temas instrumentales y otros dos muy modernos, uno de ellos medio rapero”.





Bosque comienza íntimo e introspectivo, con un Calzetta casi irreconocible. “Tus ojos me desangrarán” luce muy spinetteana, es cierto. Pero solo en parte: hay mucho de Gustavo Cerati también y algo menos evidente, pero no menos presente: sobrevuela en esta y en casi todas las otras canciones algo de los Illya Kuryaki más melódicos.



Hay algo en el modo de abordar la canción de parte de Abel Calzetta que está atravesada de un modo u otro por todo el espectro contemporáneo del género canción de rock & pop argentina. Su originalidad está en cómo todos esos elementos se combinan con las músicas del mundo que absorbió durante su larga estadía en Madrid, desde el soul y el rhythm and blues al jazz y el blues.

Quise esperar a que la música fluya y que el lugar me dijera de qué manera tenía que ser”. Abel Calzetta



El disco sigue viaje con “Quiero volarme con tu hoy”, “Guevara” y “La luna dirá sol”, otras tres canciones a media luz, de sonido delicado lírica reflexiva. Pero acá se “rompe”: con “Calzettrap”, el guitarrista ensaya una especie de electro trap apoyado en la voz de Agus GS.



En “Chongo”, el disco se abre definitivamente a cierto rapeo. “Hacerlo fue todo un asunto, como que me desafié a ver si podía hacer un rap y un productor madrileño me convenció para que lo pusiera. Yo no lo iba a meter”, reconoce.



“En la Mapu” es un electro pop bailable. En cambio, en “Segundo D”, (re)aparece el “viejo” Calzetta, instrumental y guitarrero como en sus primeros discos. Bosque cierra con el tema homónimo, otro tema instrumental, un rock en clave de blues en el que se nota la presencia de Baltasar Comotto.



Este fin de semana, Abel Calzetta volverá al Alto Valle, donde suele encontrar sus mejores socios musicales. Para presentar Bosque, el guitarrista reunió una banda de lujo conformada por Leo Toro (bajo), dicho sea de paso el único músico de acá que participó del disco; Siro Balbarrey (guitarra); Joaqui Sern (batería) y Tony Sgró (teclados).



Además del flamante disco, editado el primero de junio pasado, buena parte del cancionero de un músico que está de vuelta, que cada tanto viene a nosotros, pero que, aún así, no duden en buscarlo. Será todo un viaje.

Abel Calzetta, una biografía breve

Nacido en el sur del conurbano bonaerense, Abel Calzetta, guitarrista, cantante, compositor y productor, cuenta con nueve discos publicados bajo su nombre. Además es miembro fundador del grupo multiétnico Cosmosoul ( España).

Luego de vivir en Madrid durante dieciséis años, actualmente está de regreso en San Martín de Los Andes, donde vivió durante seis años antes de partir a Europa.

Ha participado en grabaciones y festivales internacionales en Londres, Rusia, África, Italia, Francia, Portugal , Alemania, España, Brasil, Chile y Argentina, entre otros países, compartiendo escenarios con artistas de la talla de Durán Durán, Earth Wine & Fire, Bebe, George Clinton and The Funkadelic, Jorge Pardo , Luis Salinas, León Gieco , entre otros.

En la actualidad , se desempeña como productor de artistas argentinos y europeos y trabaja como compositor para un cadena de tevé española .