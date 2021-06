Dadatina, la influencer y cosmetóloga, pasó por RN Radio y dejó tips para tener una piel sana

Daniela López, la influencer conocida como Dadatina en redes sociales y especializada en el skincare, pasó esta mañana por el programa En Eso Estamos de RN Radio y dejo tips para tener una piel sana.

"Fue un accidente. En Twitter hace unos dos años empezó el boom del skincare, y veía muchas quejas de que si no tenías mucha plata no se podía hacer la rutina. Entonces empecé a dar alternativas económicas y la re pegó", reveló Dada, al iniciar la charla.

"Mi crecimiento fue casi todo en pandemia, encerrada, entonces salir a la calle y que te pidan fotos por ejemplo es un flash. Yo seguía yendo a mi trabajo y en algún momento no me daba el tiempo, entonces tuve que elegir", amplió la cosmetóloga.

Al ser consultada por lo que debemos tener en cuenta para el cuidado de la piel, enumeró tres cosas que no pueden faltar: el lavado de cara, el uso de una crema de noche para que la piel se recupere y el uso del protector solar.

Más adelante, Dadatina reveló que los hombres le consultan "cada vez más" por las rutinas de skincare. "Antes lo hacían por privado y cada vez pasa más en público", indicó. En ese sentido también detalló que los hombres "tienen la piel un poco diferente, pero no hace que tengan que usar productos específicamente para ellos".

En una entrevista que se prolongó por unos veinte minutos, la influencer también alertó sobre los distintos tipos de jabones que se suelen utilizar para el lavado de cara. "El jabón blanco, que no lo recomiendo; el de glicerina, que suele tener mucho perfume y no están en balance; y el de la palomita, que no está en PH. Ninguno respeta el PH de nuestra piel", explicó, por eso recomendó "algún gel, una leche o una espuma".

"Para cualquiera que quiera empezar en este mundo, lo primero es ir a la dermatóloga, pero no a cualquiera. Mi consejo es ir con alguien que tenga especialización en estética", recomendó.

"La piel es el órgano más extenso- continuó Dadatina- Hay que tenerle respeto y cuidarla".

En otro tramo de la entrevista se refirió a los puntos negros y explicó que son un tipo de acné: "Si tenemos muchos debemos ir al dermatólogo a ver qué está pasando. Hay medicamentos que te pueden recetar para prevenir esto".

"No hacen falta 90 mil productos y gastar un montón de plata, simplemente hay que cuidar la piel de la misma forma que cuidamos otras partes del cuerpo", concluyó.

Dadatina, la influencer que saltó a la fama con sus tips para la piel, actualmente tiene más de 450 mil seguidores en la red social Instagram.