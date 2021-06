Nicole Neumann y Manu Urcera confirmaron su noviazgo

Luego de interminables rumores, se confirmó el noviazgo entre la modelo Nicole Neumann y el piloto regional de Turismo Carretera José Manuel Urcera. La noticia se conoció por una historia de Instagram.

Lejos de ocultarse, Manu compartió el domingo una romántica foto junto a Nicole, quien fue a acompañarlo durante una jornada de motocross. La imagen fue acompañada por un corazón.

La historia de Instagram fue compartida luego por la modelo en sus redes sociales.

La historia compartida por Manu.

Medios nacionales indicaron que el romance entre la modelo y el piloto habría comenzado hace dos meses.

Nicole Neumann se había propuesto no volver a hablar de su vida privada, luego del escandaloso divorcio del exfutbolista Fabián Cubero.

Antes de la confirmación, la modelo había respondido a comentarios hechos por Micaela Álvarez, ex novia del corredor. Declaró que ella no empieza una relación "con nadie que no esté solo".

La historia replicada por Nicole.

"No me engancho con pasados de nadie, con exs de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien, sacando adelante a mis hijas", había declarado la conductora del ciclo "Santo Sábado" que se emite por América.