Darío Martínez: "Hay que ir a una tarifa de transición"

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, informó que se trabaja en una tarifa de transición en los esquemas de luz y gas. Indicó que, además, más de la mitad de las distribuidoras enviaron un informe a Nación sobre las deudas que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).

Indicó que hay un proceso de una tarifa de transición "porque nosotros no pretendemos que la gente tenga que dejar de consumir otros bienes y servicios para pagar la energía".

En declaraciones a Vos a Diario, el programa de RN Radio 89.3, dijo que incrementar los costos a un valor que no se pueda pagar "no sería inteligente porque generaría una recesión, segundo porque habría sectores que no podrían pagar ese impacto y tercero porque necesitamos energía competitiva que permita que el resto se pueda desarrollar, sobre todo la industria".

Expuso que el presidente Alberto Fernández ordenó que todos los entes reguladores "de acá a marzo hagan una revisión". Sostuvo que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) "de la gestión anterior que dolarizaba las tarifas hoy sería inaplicable" por lo que hay que ir "hacia una tarifa de transición donde de a poco se vaya saneando un sistema eléctrico que está complicado".

En este sentido, dijo "es el momento de segmentar y hacer más eficiente y más inteligente el uso de los subsidios". Apuntó que es un proceso que "se inició ahora y va a llevar perfeccionarlo y mejorarlo un proceso permanente. Con la tecnología será cada vez más eficiente".

Marcó que permite identificar a quienes no pueden hacer frente al incremento, y manifestó que "cobrarle a alguien que no te lo puede pagar no tiene sentido y dejarlo fuera del sistema mucho menos". Agregó que en el otro extremo permite saber los sectores "que en términos porcentuales no les impacta mucho la tarifa y que si pueden pagar el costo, sin necesidad de estar subsidiada".

Durante la entrevista también se refirió a las deudas que mantienen las distribuidoras de energía eléctrica con Cammesa. Comentó que se solicitó un informe a cada una.

"Hay que ver cómo trabajaron para que el índice de cobrabilidad no caiga, si dieron planes de pago o no a los usuarios. Ya tenemos entre un 50-60 por ciento que nos han acercado la información. Para analizar cada una de las deudas. No se puede premiar a aquel que dejó de pagar para hacer caja", manifestó.

"Nos preocupa Edesur y Edenor que son casos importantes por el impacto ya que ahí está el 40% de la población", marcó.

Anunció que también se trabaja con las distribuidoras, en especial las provinciales y las cooperativas, "en procesos de inversión".

Falta de gas

El funcionario nacional además comentó que, pensando en el próximo invierno, preocupa el declino en la provisión de gas que ha tenido Bolivia. De 20 millones de metros cúbicos diarios que inyectó en 2020, solo el vecino país comprometió 14 millones para el invierno 2021.

"Estamos analizando todas las variantes que podemos tener para resolver ese declino. El barco regasificador -que sería el segundo del país- es una de las opciones, aunque no es el momento porque el invierno europeo hace que hoy esté más caro", explicó.

Otra de las opciones es Chile, "pero hay que ver si es mayor o menor al barco el precio, pero también estamos pensando como exportarle gas, sobre todo en el verano. Ahí está trabajando Rafael Bielsa".

Sede en Neuquén

Durante la jornada de hoy, Darío Martínez, junto a otros funcionarios nacionales, visitan la nueva sede de la Secretaría de Energía, que se emplazará en Mendoza 996, de la ciudad de Neuquén capital.

"Ya estamos apunto de poder trasladarnos a donde va a estar la nueva sede. Está en eso la gente de administración", informó Martínez

Destacó que es una firme decisión para descentralizar la toma de decisiones.

"Siempre hubo un acostumbramiento que la toma de decisiones sea en Capital Federal. El cambio es un gran acierto. Definió el presidente que quería trasladar la toma de decisiones en política energética en el corazón energético del país. Y en ese mandato nos manda a poner un asiento en las provincias productoras, en este caso en Neuquén. Es una decisión de mucho coraje", subrayó.