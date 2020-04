A veces sorprende la falta de memoria de algunos que intentan defender con argumentos ya vetustos a los grandes “afortunados” de la Argentina. No digo grandes fortunas porque sería darles un mérito que no tienen. Si hacemos un repaso por las 50 familias más adineradas del país reconoceremos los nombres de empresarios y terratenientes que vienen haciendo negociados con el poder desde mediados del siglo pasado, con enormes privilegios impositivos, subsidios, precios beneficiosos, etc. No pretendo ser exhaustivo, pero a todos nos suenan estos apellidos: Paolo Rocca (Techint), Pérez Companc, Roemmers, Eurnekian, De Narváez, Coto, Macri…

El blanqueo propuesto durante el gobierno de Macri dejó al desnudo la obscenidad con la que estas familias manejan sus abultadas fortunas ya que los montos repatriados fueron exorbitantes. Todo ello gracias al beneficio impositivo que el blanqueo posibilitó. ¿O pensaban que fue por amor a la patria?

Antes de defender a estas familias y llamarlas “generadoras de empleos”, recuerden que el Correo Argentino bajo la gestión de la familia Macri despidió al 50% de los empleados, por dar solo uno de varios ejemplos posibles.

Las grandes revoluciones del mundo han coreado siempre: “De cada quien, según su capacidad; a cada cual según su necesidad”, refiriéndose a la forma de distribución justa de la riqueza. Preguntémonos entonces: ¿estas familias en cuánto deben colaborar con el país que hoy tanto necesita?

Fueron los gobiernos argentinos los que generaron las condiciones de posibilidad de que estas familias lleguen a gozar de las fortunas que las caracterizan hoy. Como ya mencionamos, estas condiciones fueron tanto como subsidios, precios de privilegio, licitaciones fraudulentas, estatización de deudas privadas, legislación beneficiosa al interés empresario y políticas de promoción industrial.

Si gracias al Estado hoy estas empresas son lo que son, ¿no es tiempo ya de que aporten según su capacidad?

Gonzalo Barbero

DNI 34.608.480

Analista político en “Doxa Política”



Roca