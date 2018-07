Desregulación aérea, una oportunidad para la zona

Andrea Isabel Marín y Julio Isidro Pérez (Licenciada, y experto en Turismo)

Patagonia desde el aire: la conectividad en Río Negro

Daniel Sánchez (Licenciado en Ciencias Políticas y expiloto de Líneas Aéreas)

El desarrollo sustentable del transporte aéreo regional exige no repetir errores

El transporte debe cumplir una función integradora y el modo aéreo no es una excepción. La Patagonia lo sabe muy bien desde que era territorio nacional cuando la Aeroposta y la Línea Aérea del Sudoeste (luego LADE) marcaron un antes y un después en la comunicación de nuestra región.

Nuestro posicionamiento geográfico periférico y vasta extensión territorial convierten el transporte aéreo en una cuestión ineludible para lograr el desarrollo económico y social. La Patagonia posee una inmensa historia minada de vaivenes en la integración aérea, siendo Aerolíneas Argentinas y Austral los máximos exponentes en la conectividad a lo largo de los años. Empero, esa conectividad tuvo un partener regional cuya máxima expresión fue en los 90 con la desregulación de la aviación y la convertibilidad.

Nuevas líneas proliferaron y se ampliaron las existentes, transformando a sus ciudades base en centros de distribución (Hubs), configurando un gran sistema interconectado. Sapse (Viedma), Tapsa exaviación YPF (Cutral Co), Kaiken y Pingüino (Río Gallegos) y SW (Córdoba) se sumaron a la ya referencia nacional Transportes Aéreos Neuquén (TAN) cuyos inicios fueron en 1961.

En Buenos Aires sucedió lo propio y LAPA unió varios destinos patagónicos, algunos hoy impensados como General Roca.

Como nunca en la historia el 1 a 1 posibilitaba la adquisición de material aéreo a precios locales en un marco de desregulación plena sin precios bases y autorizaciones de rutas sin restricciones.

Para los primeros años del 2000 todas desaparecieron por cuestiones económicas o por accidentes/incidentes graves, lo que sumado a la crisis de Aerolíneas nos llevó a estar casi incomunicados. Actualmente estamos como en los 70, con más frecuencias a Buenos Aires pero sin conectividad regional.

Un sistema frágil

Imposible decir que el Estado

(Nación/provincias) no ha hecho aportes significativos para consolidar la conectividad. Los aeronáuticos hemos visto casi todas las variables: líneas estatales, ley 19030, Pidap2, préstamos, exenciones, subvenciones para cubrir costos operativos, etc. Sin embargo, muy pocas aerolíneas han superado los diez años de existencia dejando en evidencia dos cuestiones: cuan frágil fue –y es– el sistema aerocomercial regional y los muchos errores estatales para no poder consolidar una conectividad a largo plazo. En el contexto actual –y en el futuro– existirán interesados en conectar vía aérea nuestras ciudades, no sin solicitar la colaboración de los Estados provinciales dada la complejidad del sector.

De acceder a esto, espero se analice minuciosamente la colaboración a prestar, evitando un solapamiento con la ayuda del Estado nacional, exigiendo un servicio por un mínimo de tiempo –por las rutas no rentables– y que den muestra de cuán genuina será la inversión y cuál será el impacto económico local por prestar el servicio, además de plantear penalidades por incumplimientos de los servicios y estándares de seguridad. Todo esto en función de minimizar los errores de antaño y así lograr una conectividad sustentable en el tiempo que tanto necesitamos.