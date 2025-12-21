Se despide la feria más grande de Neuquén edición Navidad: los shows en este domingo

El parque Jaime de Nevares volvió a ser, este fin de semana, el lugar más elegido por los vecinos de Neuquén. Sus calles y parques se transformaron en el escenario de la feria Neuquén Emprende y el Confluencia de Sabores, en su edición especial de Navidad.

El predio ferial abre sus puertas con 180 emprendedores que ofrecen productos 100% locales, desde artesanías y diseño textil hasta juguetes lúdicos de madera. Te contamos acá todos los detalle de lo que podrás disfrutar hoy.

El Jaime de Nevares es el lugar perfecto para resolver los regalos de las Fiestas apoyando la economía regional, con el plus de encontrar opciones gastronómicas exclusivas para celíacos elaboradas en las salas municipales, lo que garantiza calidad y seguridad para quienes buscan productos sin TACC.

Cronograma de actividades para este domingo en la feria más grande de Neuquén

La actividad cultural arranca temprano con propuestas para los más chicos de la mano del clown Facu Disturbio, seguidas por sets musicales de artistas como Sami, Nani Fernández Berzoni y el rock de La Rockera.

Sin embargo, el momento más esperado llegará a las 22 con «Navidad en las Estrellas», un impactante show aéreo de la compañía Eleve Danza que combina tecnología y acrobacias en altura.

Para coronar la noche, la banda Influjo Estelar subirá al escenario para rendir un emotivo tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta, cerrando un fin de semana récord en convocatoria.

Cabe recordar que la agenda de la Capital Navideña no termina hoy, ya que este lunes 22 de diciembre se realizará el tradicional Pesebre Viviente a las 20:00 en el arbolito de Navidad, con la participación de diferentes cultos locales.