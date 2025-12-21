Tutorías de Verano 2026 para estudiantes de escuelas técnicas: hasta cuándo se harán en Neuquén

Desde el lunes se desarrolla en toda la provincia de Neuquén el Programa de Tutorías de Verano 2026, destinado a estudiantes de 4º, 5º y 6º año de todas las escuelas técnicas que adeudan materias. Las fechas durante esta época estival.

La propuesta, impulsada por la subsecretaría de Políticas Educativas y el Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas, cuenta con 68 aulas virtuales habilitadas. Alcanza a un total de 2.019 estudiantes, de los cuales 1.012 corresponden al Ciclo Básico y 1.007 al Ciclo Orientado.

Tutorías de Verano 2026: hasta cuándo se harán

Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, «el programa garantiza instancias de acompañamiento pedagógico, seguimiento y preparación para la acreditación de espacios curriculares pendientes».

Las tutorías se extenderán hasta el 15 de febrero y tienen como objetivo asegurar que en todas las localidades de la provincia existan herramientas pedagógicas que acompañen las trayectorias educativas y brinden respuestas concretas a las necesidades de las y los estudiantes.

Tutorías de verano 2026: a qué estudiantes abarca

Esta iniciativa es uno de los dispositivos generados bajo la consigna «Educación activa el Verano» propuesto desde el ministerio de Educación neuquino para acompañar a estudiantes de diferentes niveles, «con estrategias que apuestan al refuerzo escolar, como lo son también Re Creo Educativo – pensada para niños y niñas que egresan de escuelas primarias de jornada simple y el Taller de Técnicas de Estudio, entre otras dinámicas».

Recordaron que la iniciativa ya «fue tomada por más de 2.000 estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º año de EPET que necesitan acreditar espacios curriculares». Iniciarán la cursada a través de 68 aulas virtuales este lunes.