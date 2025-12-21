Tutorías de Verano 2026 para estudiantes de escuelas técnicas: hasta cuándo se harán en Neuquén
Está destinada para los que adeudan materias. Cómo funcionan estas aulas virtuales.
Desde el lunes se desarrolla en toda la provincia de Neuquén el Programa de Tutorías de Verano 2026, destinado a estudiantes de 4º, 5º y 6º año de todas las escuelas técnicas que adeudan materias. Las fechas durante esta época estival.
La propuesta, impulsada por la subsecretaría de Políticas Educativas y el Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas, cuenta con 68 aulas virtuales habilitadas. Alcanza a un total de 2.019 estudiantes, de los cuales 1.012 corresponden al Ciclo Básico y 1.007 al Ciclo Orientado.
Tutorías de Verano 2026: hasta cuándo se harán
Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, «el programa garantiza instancias de acompañamiento pedagógico, seguimiento y preparación para la acreditación de espacios curriculares pendientes».
Las tutorías se extenderán hasta el 15 de febrero y tienen como objetivo asegurar que en todas las localidades de la provincia existan herramientas pedagógicas que acompañen las trayectorias educativas y brinden respuestas concretas a las necesidades de las y los estudiantes.
Tutorías de verano 2026: a qué estudiantes abarca
Esta iniciativa es uno de los dispositivos generados bajo la consigna «Educación activa el Verano» propuesto desde el ministerio de Educación neuquino para acompañar a estudiantes de diferentes niveles, «con estrategias que apuestan al refuerzo escolar, como lo son también Re Creo Educativo – pensada para niños y niñas que egresan de escuelas primarias de jornada simple y el Taller de Técnicas de Estudio, entre otras dinámicas».
Recordaron que la iniciativa ya «fue tomada por más de 2.000 estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º año de EPET que necesitan acreditar espacios curriculares». Iniciarán la cursada a través de 68 aulas virtuales este lunes.
