El PRO presentó un recurso de amparo para declarar «la nulidad» de las designaciones en la Auditoría General de la Nación

El bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). La acción judicial que llevó la firma del presidente del partido, Cristian Ritondo, sostuvo que hubo demasiadas “irregularidades”. La votación se hizo durante la sesión de la Cámara baja que aprobó en el Presupuesto 2026.

El documento presentado ante la Justicia consta de 29 páginas y tuvo el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, según informó Infobae. “Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, señaló el escrito.

Quiénes fueron los tres auditores designados por Diputados

Para los representantes del PRO, la resolución 7018-D-2025 que designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), a Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, “fue abiertamente inconstitucional”. Una de las intenciones del partido fundado por Macri es que se nombrara a Jorge Triaca, algo que no ocurrió.

“El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO. Señalaron que esas designaciones de la AGN al hacerse fuera del temario de las sesiones extraordinarias violó el artículo 63 de la Constitución Nacional.

Sumaron que “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”

“Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”, solicitó.

Cómo fue la designación en Diputados de los integrantes de la AGN

La designación se hizo el 18 de diciembre. Se inició tras un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”, señaló en ese momento.

Durante esa sesión, uno de los que levantó la voz y expresó su crítica fue Ritondo. “La práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”, argumentó.