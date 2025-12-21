Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue operada con éxito este sábado en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires por un síndrome apendicular agudo. Según informó el parte médico oficial, la intervención quirúrgica se desarrolló sin complicaciones, confirmando un estado de salud estable para la expresidenta. Actualmente, permanece internada bajo observación con una evolución postoperatoria favorable.

La decisión de trasladarla al centro de salud surgió tras un intenso dolor abdominal. Un equipo médico acudió a su domicilio, donde cumple detención domiciliaria, y evaluó la necesidad de estudios más exhaustivos. Una vez en el Otamendi, los especialistas diagnosticaron apendicitis aguda con peritonitis localizada, optando por una cirugía laparoscópica.

El comunicado difundido por la institución médica detalló que la expresidenta ingresó con un “síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada”. El procedimiento quirúrgico fue considerado exitoso y la paciente se encuentra «hemodinámicamente estable», cursando el postoperatorio inmediato de manera satisfactoria. Los profesionales indicaron que seguirá en seguimiento clínico.

Cómo sigue la salud de Cristina Kirchner tras su cirugía: el mensaje de apoyo de Máximo

Desde su entorno, Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, compartió en redes sociales imágenes de militantes congregados en las puertas del hospital porteño. Pancartas con mensajes como «Nunca caminarás sola» y «Fuerza Cristina» fueron observadas. El dirigente expresó su agradecimiento por «quererla, cuidarla y acompañarla siempre».

Además, diversos dirigentes peronistas se hicieron presentes en el Sanatorio Otamendi para acompañar a la expresidenta. Entre ellos, fueron mencionados la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

El acompañamiento político se sumó al apoyo popular manifestado en el lugar.

Qué es el síndrome apendicular agudo, el cuadro que llevó a Cristina Kirchner a cirugía

El síndrome apendicular agudo es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa ubicada en el comienzo del colon. Este cuadro se produce generalmente por una obstrucción que causa una acumulación de bacterias e infección. El síntoma más característico es un dolor punzante que nace cerca del ombligo y se traslada hacia la parte inferior derecha del abdomen, intensificándose con el movimiento o la tos.

Si no se interviene rápido, el apéndice puede perforarse y causar una peritonitis, una infección grave en la cavidad abdominal. Ante este riesgo, los médicos suelen recurrir a la cirugía laparoscópica para extirpar el órgano de forma inmediata. Es una técnica poco invasiva que permite una recuperación mucho más acelerada, siendo el tratamiento estándar para evitar complicaciones mayores.