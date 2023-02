De Ucrania al Alto Valle: guerra, horror y memoria

El viernes 24 de febrero, se cumplió un año de la invasión rusa a Uc rania, que dio inicio a una guerra masiva como no se había visto en Europa desde la II Guerra Mundial. Decenas de miles de muertos, ciudades destruidas, millones de refugiados y el peligro cierto de un conflicto generalizado con uso de armas nucleares son sólo algunas de las consecuencias .

En esta fecha, miles de ucranianos y sus descendientes realizaron actividades en todo el mundo para defender “el derecho a existir” de su país, libre de cualquier dominación extranjera.

El viernes se movilizaron a la Embajada de Rusia en Buenos Aires para repudiar la guerra “a gran escala y genocida” y repudiar al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Una imagen de Kiev, durante la II Guerra Mundial, en 1943.

La convocatoria fue impulsada por la Representación Central Ucrania en la República Argentina, la organización que reúne a las distintas asociaciones de ucranianos y descendientes en el país.

El origen de la colectividad ucraniana en la Argentina se remonta a fines del siglo XIX y se amplió en base a cuatro corrientes inmigratorias principales: 1897-1914; 1920-1939; 1946-1960; y desde 1994 hasta la actualidad.

Actualmente cuenta con alrededor de 450 mil miembros, incluyendo a varias generaciones.

En el Alto Valle, existe una numerosa colectividad de este origen, unas 50 familias que tienen una intensa actividad artística y cultural, buscando rescatar las raíces y tradiciones de este pueblo.

Para muchos, las imágenes devastadoras que llegan a través de los medios les traen recuerdos de antiguos conflictos bélicos y persecuciones que los hicieron emigrar de su país, particularmente la gran hambruna producida en la década de 1930 durante el gobierno de Josef Stalin conocida como el Holodomor y denunciada como uno de los genocidios silenciados del siglo XX.

En este Debates, la historiadora Graciela Iuorno, que ha recopilado la historia de este grupo, y algunos integrantes de la asociación local dan sus impresiones sobre los hechos pasados y actuales.

«Ucrania sólo defiende su derecho a existir»

Belén Pauk, neuquina descendiente de ucranianos.

Belén Pauk es vecina de Neuquén e integrante de la colectividad y la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita. Cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, señaló a Río Negro: “Cuando nos empezaron a llegar imágenes, la primera sensación es no lo puedo creer, esto es una pesadilla”. Consultada hoy, eligió las palabras del asesor del preisente ucranio Volodimirm Zelenski Mijailo Podoliak.

“ ¿Usted sabe cuál podría ser la ayuda más importante de América latina en el conflicto en Ucrania? Entender la naturaleza de la guerra. No se trata de una guerra abstracta por territorio, ni de una Rusia abstracta que podría dar una propuesta económica. Lo que hay es una Rusia que vino a un país ajeno a matar a la gente que habita allí y a prohibirles que tengan un país. Y Ucrania hace un año que está defendiendo su derecho a existir de manera heroica. El derecho de su gente, el derecho a vivir como ellos quieren. Por supuesto, sería deseable que en América Latina pudieran mirar a sus hijos y a sus mujeres y a sus padres y entendieran que este es el comportamiento correcto. Ucrania defiende a los suyos, Rusia vino a matar a territorio ajeno. Por eso Rusia tiene que perder esta guerra. Cuando nosotros decimos que en el corazón hay Dios, no son solo palabras, es un entendimiento: quién eres, qué eres y a qué estás dispuesto. Ucrania está dispuesta a morir por sus hijos …”

La organización "Prosvita"

La Asociación Ucrania de Cultura “Prosvita” Filial Neuquén, es una agrupación que nuclea a ucranios del Valle de Neuquén y Río Negro. Esta asociación nace en noviembre de 2001 y depende de la Sede Prosvita Central ubicada en Capital Federal que fue fundada en 1924. Prosvita Neuquén cuenta con 50 familias entre ucranios, descendientes y simpatizantes que participan de actividades culturales y sociales durante todo el año. El objetivo es la difusión y popularización de la cultura del pueblo ucranio y su ideal de soberanía e independencia.