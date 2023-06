Hay cada vez más siniestros graves en motos en Río Negro y Neuquén ¿Qué hacer?

Hace 5 años Oscar, entonces con 49 años, regresaba de su trabajo a Stefenelli en moto cuando, imprevistamente, un auto ingresó a la calle a mitad de cuadra. Intentó frenar, pero el ciclomotor derrapó y terminó arrastrándose unos 80 metros. “La conductora dijo que no me vio, yo creo que el sol la encandiló. Al principio pensé que tenía sólo raspones, el casco me protegió mucho. Pero cuando quise levantarme me di cuenta que tenía un hombro y la rodilla muy mal” dijo. Lo llevaron al hospital, luego a una clínica. El diagnóstico: múltiples fracturas. Allí comenzó una larga recuperación, que todavía no termina. “La semana pasada me volvieron a operar de la rodilla, para sacarme una placa y tornillos, me la tuvieron que reconstruir. Durante el tratamiento, entró un virus a la herida y se demoró todo. Pese a la rehabilitación, la movilidad del hombro sólo la recuperé al 50%”, relata. Por las lesiones, dejó de trabajar y aún tiene secuelas. “Hoy no puedo cambiar una lamparita en casa. No puedo levantar el brazo totalmente”, señala.

El caso de Oscar es apenas uno de los casi 8 traumatizados por accidente de moto que cada día reciben el hospital y la clínicas de Roca. Muchos, que no tienen obra social o sufren la falta de insumos, están semanas postrados antes de rehabilitarse. Un drama del que poco se habla en el país y la región.

En Argentina, mueren cuatro personas cada día por accidentes en moto, según las estadísticas más recientes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que el 40% de los siniestros fatales en el país fueron protagonizados por motociclistas (la mayor proporción), ya sea en solitario o con participación de otro vehículo. Y en Río Negro representan casi una de cada tres personas fallecidas en los últimos meses en hechos de tránsito ( 28%), 11 de las 39 víctimas fatales.

Fuente: Instituo Nacional de Seguridad Vial (Isev)

Y aunque factores como el mal estado del camino o del vehículo tienen incidencia, el 90% de las colisiones y autovuelcos se produce por factores humanos: el no respeto a las reglas del tránsito por parte de todos los vehículos y peatones, malas decisiones, exceso de velocidad, uso del celular y el consumo de alcohol cuando se conduce. Un estudio de la Fundación Trauma agrega que el 31% de todos los traumatismos atendidos en hospitales de todo el país son de víctimas de un hecho de tránsito y el 52% son motociclistas, que en su mayoría no cumplían las condiciones mínimas de seguridad, como usar el casco reglamentario y otras protecciones.

La mayor incidencia de los accidentes en moto se debe también al incremento del parque automotor. De acuerdo a la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) el año pasado se patentaron 440.681 unidades, un 12% más que en el 2021. En Río Negro, de 36.820 motos patentadas en 2018 se pasó a 56.446 este año, una suba del 53%. Según un informe de la contadora Melisa Murialdo, la caída del poder adquisitivo, los problemas y encarecimiento del transporte público, sumado a las facilidades para acceder a créditos en la compra de estos vehículos, los han transformado en la opción preferida de movilidad urbana en sectores de menores ingresos, más en las provincias del centro y norte del país, pero también en la Patagonia.

Fuente: Rentas, provincia de Río Negro.

El 2022 murieron 29 motociclistas en la región, 17 en Río Negro y 12 en Neuquén. La cantidad de siniestros se incrementó en ambas provincias (Para detalles de Neuquén, ver aparte)

Según las estadísticas del Observatorio de la Agencia Vial de la Provincia de Río Negro, desde el 2019 los hechos ocurridos en moto representan aproximadamente la mitad de los de los siniestros viales graves, es decir aquellos que producen lesiones importantes o muerte. Y la tendencia ha sido al aumento. De un 55,3% en 2019 han pasado a representar casi un 62% de los hechos graves en lo que va del año, con un aumento importante en la cantidad total. Mientras que hace cuatro años se produjeron en total 167 accidentes graves protagonizados por motos, sólo hasta fines de mayo de este año (5 meses) ya ocurrieron 104, principalmente en zonas urbanas o interurbanas, que es el ámbito más común de uso de estos vehículos menores. El organismo a cargo del subsecretario Marcelino Di Gregorio agrega que, mientras en 2021 un tercio de los hechos graves eran protagonizados por motos y se producían dentro de los ejidos municipales, este año un 53% de los hechos en la provincia fueron en zonas urbanizadas. Sólo un 6,6% de los siniestros graves en rutas nacionales tuvieron como protagonistas motos y apenas un 2.4% del total en rutas provinciales.

Roca, con más accidentes

En el ranking de ciudades, Roca es la que tiene por lejos mayor cantidad de siniestros graves protagonizados por motos. En 2021 hubo 20, bajaron a la mitad en 2021, pero en estos cinco meses del año ya ocurrieron 25, más que el registro anual de los dos años anteriores. Le sigue Cipolletti con 14 este año, más atrás Bariloche con 11 , Regina con 6 y Río Colorado sólo con dos este 2023.

Las rutas más peligrosas para los motociclistas, según las estadísticas del Observatorio rionegrino, son la 22, entre Río Colorado y Cipolletti, y la 151, desde esta última ciudad hasta Catriel. La ruta provincial que más siniestros graves acumula es la 65, entre Cervantes y Cipolletti. Son vías muy utilizadas por pobladores rurales y trabajadores que se desplazan entre ciudades , por caminos en mal estado y que no están diseñados para la convivencia entre distintos tipos de vehículos (autos, motos, camiones y ciclistas). A esto se suman actitudes imprudentes de conductores de todos los vehículos .

El subcomisario Félix Valenciano, Jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca, señaló que una de las preocupaciones del análisis de los últimos hechos con motos en rutas del Alto Valle es que ocurrieron “sin participación de terceros”, es decir sin involucrar a otro vehículo o peatón. Fueron producto de malas maniobras, descuidos o exceso de velocidad de los conductores que generaron la pérdida de control de la moto.

“Uno de los hechos más graves que tuvimos en la 22 este año fue el despiste de una moto con dos ocupantes, que encima no llevaban su casco y lamentablemente murieron los dos al colisionar con el guardrail”, explicó.

Fuente: Observatorio de la Secretaría de Seguridad Vial de Río Negro

También señaló que son frecuentes los casos de motociclistas lesionados a causa del alcohol, que afecta los reflejos y genera pérdida de equilibrio, que a bordo de una moto son más riesgosos que en un vehículo mayor. Este tipo de siniestros ocurre muchos en caminos rurales, agregó.

En las zonas urbanas muchas colisiones tienen que ver con el desconocimiento o el poco respeto a la prioridad de paso en cruces de calles o accesos a rotondas, sobrepasos fallidos o en lugares inapropiados, como a la derecha de otros vehículos.

Otro costado es el descuido y a menudo prepotencia de vehículos mayores. “Nunca ven a la moto, se mandan sin tomarnos en cuenta, no frenan”, sintetiza Oscar.

La circulación sin casco, sin luces, por veredas, o con vestimenta inadecuada, como ojotas en verano, son moneda corriente. “Yo converso con los motociclistas que controlamos y les digo: muy lindo el casco, te va a proteger bien el codo. El problema es que la que va a sufrir contra el asfalto es tu cabeza”, comenta Valenciano.

El exceso de velocidad, sobre todo en días donde las calles están mojadas por la lluvia o pérdidas de agua, o resbalosas por las heladas, también son causa de caídas en moto.

Muchas veces la necesidad, o la falta de previsión, provocan que las motos circulen con exceso de ocupantes (más de dos). Un inspector de tránsito relató a Debates que hace poco debió intervenir en un hecho en el que una pareja llevaba a un bebé de pocos meses en la moto, con una “mantita” para protegerlo del frío. Una de las puntas de la manta se enredó en la cadena del rodado, éste derrapó y generó la caída de las tres personas. El pequeño sufrió heridas y debió ser trasladado al hospital.

Ante el fuerte incremento del parque de motos y la recurrencia de los accidentes, Nación, provincias y municipios realizan campañas de prevención, enfatizando en un mejor manejo, educación en las reglas del tránsito y fomento del uso de sistemas de protección en especial el cascos reglamentario. Pero es evidente que todavía hay mucho por hacer.