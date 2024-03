En el marco del análisis de los procesos de transición en municipios rionegrinos, Debates recibió las impresiones de cinco mandatarios que lideraron estos traspasos de poder.

“La Ordenanza de Transición ayudó al proceso” en Villa Regina

Ing., Luis Albrieu, Intendente Villa Regina

P: ¿Pudo tener un proceso de traspaso de Gestión Ordenado?

R: El proceso fue ordenado dentro de lo cabe esperar, teniendo en cuenta que fue entre dos gobiernos de distinto signo político. La Ordenanza de Transición nos ayudó mucho en el proceso.

P: ¿Cuáles fueron los principales desafíos iniciales ?

R: El principal fue armar un buen equipo de gobierno con gente preparada, instruida, y con conocimiento de lo que significa la gestión pública y, sobre todo, la gestión municipal, que es diferente a la provincial y nacional. Este equipo, conformado de antemano, analizó la documentación y los datos que recibíamos del gobierno saliente y los transformó en propuestas y líneas de acción para implementar de forma inmediata.

P: ¿Qué medidas se deberían implementar para garantizar una transición fluida y eficiente entre las administraciones entrante y saliente?

R: Es muy útil la sanción de una ordenanza que ordene el proceso y obligue al gobierno saliente a dar toda la información que se le solicite.

P: ¿Cuáles fueron sus principales expectativas al asumir el cargo y cómo se han alineado con la realidad hasta ahora?

R: Justamente por contar previamente con información acerca de cómo se recibía el Municipio, la tarea fundamental consistió en ordenar su funcionamiento y para ello debimos reducir la masa salarial. Esto fue un proceso muy duro y triste que implicó la no renovación de 110 contratos.

P: ¿Cuáles fueron las principales políticas o iniciativas implementadas durante los primeros cien días de gestión en el Municipio?

R: Básicamente tienen que ver con la disminución de la masa salarial por medio de la no renovación de contratos, la quita de adicionales no justificados y el orden general para revertir el proceso de desgano y deterioro general que predominaba en la institución.

P: ¿Cuáles fueron los mayores problemas que enfrentó y cómo los abordó?

R: La falta de fondos y la falta de maquinaria para poder trabajar, ya que el parque automotor estaba destruido. Fue necesario conseguir inmediatamente recursos para hacer funcionar mínimamente los servicios que presta el Municipio. Para lograrlo, se dictó una ordenanza de emergencia económica para establecer el marco legal que permitiera iniciar una fuerte acción de fiscalización a fin de regularizar la deuda de los contribuyentes y mejorar los ingresos propios.

P: ¿Qué logros considera más destacados durante estos primeros cien días?

R: Estamos trabajando en las ordenanzas de fondo, como la fiscal y la impositiva, con el objetivo de mejorar los ingresos a través del cobro de tasas de una forma más ordenada, proporcional y equitativa. Ampliamos las bocas y los medios electrónicos para recaudación del vecino. Implementamos un nuevo Sistema en el Juzgado de Faltas, tendiendo a modernizar las áreas municipales para mejorar la recaudación propia. Estamos realizando un reordenamiento urbano de los espacios públicos que se encontraban sin desmalezamiento con las implicancias negativas que esto tiene para el ordenamiento como ciudad y para la salud de los vecinos, desde la Secretaría de Obras y Servicios se llevó adelante el mantenimiento de la emblemática Plaza de los Próceres entre otras. A través de la Escuela Municipal de Arte estamos ofreciendo más de 35 talleres destinados a la comunidad en general. En forma conjunta con el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda, se entregaron más de 50 escrituras a familias reginenses. Logramos realizar la Fiesta de la vendimia sin comprometer fondos municipales. Sabemos que tenemos grandes desafíos por delante y estamos trabajando para llevarlos adelante y recuperar la Ciudad que los reginenses se merecen.

Cinco Saltos: apenas un par de reuniones y mucho desorden

Enrique Rossi, Intendente de Cinco Saltos

P: ¿Pudo tener un proceso de traspaso de gestión ordenado?

R: No, solo nos juntamos un par de veces un mes después de haber ganado las elecciones, pero nunca me entregaron los informes, fueron puestos sobre la mesa recién el día de la asunción. Estos últimos meses los hemos pasado revisando esos informes y cada vez encontramos más cosas desordenadas.

P: ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó durante el proceso de transición entre la administración anterior y la actual?

R: Por un lado, acomodar todo lo que, con maldad, se nos había ocultado, y, por otro, regresarles la confianza perdida a los empleados y al resto de las personas.

P: ¿Qué medidas se deberían implementar para garantizar una transición fluida y eficiente entre las administraciones entrante y saliente?

R: Para implementar una transición eficiente, debería ser establecida de forma obligatoria a través de una ordenanza, conformando un equipo de transición. Nuestro objetivo es presentar el proyecto al Poder Legislativo.

P: ¿Cuáles fueron sus principales expectativas al asumir el cargo y cómo se han alineado con la realidad hasta ahora?

R: Entre las principales estaba la de poder responder a los reclamos de los vecinos. Hasta ahora ha sido muy satisfactorio.

P: ¿Cuáles fueron las principales políticas o iniciativas implementadas durante los primeros cien días de gestión en el Municipio?

R: Las principales políticas se dirigieron a recuperar el trato con el vecino para que sienta que el intendente es un servidor público con ganas de acompañar sus proyectos y de poder resolver lo que necesita, todo en el marco del respeto. No es “otro patrón de estancia”.

P: ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentó y cómo las abordó?

Fueron la falta de fondos y la falta de maquinaria para poder trabajar, ya que el parque automotor estaba destruido.

P: ¿Qué logros considera más destacados en estos primeros cien días?

R: Destaco el haber puesto en funcionamiento los vehículos averiados, y también el de haber logrado la unión de los trabajadores con el gobierno, tirando todos para un mismo lado para resolver las necesidades de la ciudad. Otro logro importante fue recuperar las relaciones institucionales con ARSA, EDERSA, la Policía, los ministerios provinciales de Salud y Educación, y con el gobierno provincial. Por último, quiero destacar especialmente el acompañamiento de los ciudadanos y de los privados, que se acercaron para colaborar de muchas maneras diferentes: desde ayudar con el transporte de materiales, el pago del service y las cubiertas de los vehículos, hasta comprar aceite, grasa y otros insumos necesarios. No recuerdo haber visto algo así en el pasado. Es grandioso.

Belisle: ordenar sin ayuda y con menos recursos

Diego Agüero, Intendente de Coronel Belisle

P: ¿Pudo tener un Proceso de Traspaso de Gestión Ordenado?

R: En el caso de Belisle, directamente no hubo proceso de transición, por lo que solamente una vez que asumido el poder, pudimos conocer la información y la situación del Municipio. Todavía hoy seguimos encontrándonos con novedades, muchas de las cuales serán denunciadas ante la Justicia.

P: ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó durante el proceso de transición entre la administración anterior y la actual?

R: Consistió en ordenar y sistematizar la información. Al asumir la gestión, nos encontramos con que el ultimo Presupuesto aprobado por ordenanza había sido en 2014, que la documentación se encontraba totalmente desordenada, no estaban los legajos del personal, ni tampoco sus contratos laborales; no se liquidaban los tributos municipales, solo está cargado el 50% de los contribuyentes. Incluso las computadoras habían sido formateadas. Por todo esto, el proceso de organización nos va a llevar mucho tiempo.

P: ¿Qué medidas se deberían implementar para garantizar una transición fluida y eficiente entre las administraciones entrante y saliente?

R: Son diferentes las medidas que se implementarán: reglamentaciones, ordenanzas, acuerdos, etc.; pero el obstáculo principal es la costumbre de que no haya consecuencias para los que no cumplen, y creo que esto tiene que ver con nuestra cultura. Una medida al respecto sería, por ejemplo, que quien no cumple no pueda ejercer ningún cargo público.

P: ¿Cuáles fueron sus principales expectativas al asumir el cargo y cómo se han alineado con la realidad ?

R: Nuestras principales expectativas son cumplir con los objetivos que nos llevaron a postularnos. Hoy, muchos de ellos, sobre todo en lo referido a la obra pública, van a ser postergados por la realidad provincial y nacional. Este contexto afecta mucho a localidades como la nuestra, ya que las obras que cambian nuestras vidas son las de gran envergadura, que no pueden ser afrontadas por el Municipio.

P: ¿Cuáles fueron las principales políticas o iniciativas implementadas durante los primeros cien días de gestión en el Municipio?

R: La principal política consistió en ordenar el Municipio desde lo económico. En la actualidad, nuestra gestión no tiene deuda alguna; se pagan los sueldos al día, y pudimos cerrar las paritarias de buena manera. Por otro lado, se reabrió el comedor escolar, gracias a que, después de diez años, pudimos firmar los convenios escolares. Quiero destacar el compromiso y respuesta que nos ha dado el Gobernador Alberto Weretilneck. También hemos podido entregar 48 becas destinadas a estudiantes de nivel secundario y terciario. Además, estamos cambiando el alumbrado por luces led. Esto mejora la iluminación y, por consiguiente, la seguridad.

P: ¿Qué logros considera más destacados en estos primeros cien días?

R: Además de los mencionados, tenemos un Municipio abierto, hemos atendido a todos los vecinos que se han acercado. El ordenamiento económico, la apertura del Municipio, y la relación con la Provincia nos permite generar confianza en el resto de las instituciones y los comercios. Con algunos comercios debimos redoblar esfuerzos para que confiaran nuevamente en que el Municipio cumplirá con sus obligaciones. Nos quedan grandes desafíos por delante, y para eso asumimos.

Allen: «recuperar la confianza del vecino»

Marcelo Roman, Intendente de Allen



P: ¿Pudo tener un Proceso de Traspaso de Gestión Ordenado?

R: No hubo un traspaso de gestión ordenado, ya que no existía una ordenanza que así lo estableciera, por mezquindades de la persona que se encontraba a cargo del poder ejecutivo. Sin embargo, el largo proceso, desde abril hasta el 9 de diciembre, nos sirvió para armar un buen equipo de trabajo e interiorizarnos sobre todas las temáticas que, después del 10 de diciembre, tuvimos que afrontar.

P: ¿Cuáles fueron los principales desafíos ?

R: En primer lugar, recibir un Municipio sabiendo que no estaba bien financieramente, con un déficit de varios millones de pesos. No había presupuesto disponible en las últimas semanas de diciembre para tener un margen de acción. Tuvimos que sortear grandes desafíos como la organización en tiempo récord de la Fiesta Nacional de la Pera, concretar el aumento salarial, y afrontar los pagos del personal municipal al poco tiempo de comenzada la gestión.



P: ¿Qué medidas se deberían implementar para garantizar una transición fluida y eficiente entre administraciones?

R: Normar la transición a través de una ordenanza. Ya la hemos presentado en el Concejo Deliberante, así que para el próximo cambio de autoridades habrá una transición normada y regulada.



P: ¿Cuáles fueron sus principales expectativas al asumir el cargo y cómo se han alineado con la realidad hasta ahora?

R: Tuvimos muchas expectativas, pero estas fueron ampliamente superadas por la realidad, gracias a que supimos armar un equipo homogéneo de funcionarios, muy capaces y proactivos; la mayoría de ellos con poca experiencia dentro de la política. E Es valorable la capacidad de adaptación del personal municipal al nuevo gobierno, a las nuevas formas de dirigir, ejecutar y administrar; es muy valorable que se hayan “puesto la camiseta” por la ciudad de Allen.



P: ¿Cuáles fueron las principales políticas o iniciativas implementadas?

R: Teniendo en cuenta el contexto económico, decidimos apostar a la optimización de servicios, pese a contar con pocos recursos, como por ejemplo maquinaria y elementos de corralón. En cuanto a la recolección de residuos, hemos ampliado la capacidad de contenedores para que los vecinos no tengan inconvenientes. Hemos hecho hincapié en el mantenimiento y reconversión a luminarias blancas. Además hemos ido recuperando espacios públicos: donde antes había basurales hoy hay canchas de fútbol, plazas, lugares de esparcimiento y recreación. Apostamos también a unir diferentes barrios llevando adelante eventos culturales y deportivos.



P: Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó?

R: Recomponer la relación que se había perdido entre los vecinos y el Municipio por la carencia de servicios. Apostamos firmemente a la seguridad: hemos reactivado el Consejo de Seguridad Ciudadana local, que hacía más de 10 años que no funcionaba, para dar respuesta a los vecinos y aportar ideas a Seguridad de la Provincia y a la Policía, entre otros aspectos.

P: ¿Qué logros considera más destacados durante estos primeros cien días?

Logramos recomponer el salario de los empleados municipales; hicimos la Fiesta Nacional de la Pera en tiempo récord en pleno corazón de Allen; los fines de semana organizamos un lugar de encuentro en el Parque Integración con espectáculos, música, emprendedores, food trucks, y eventos culturales y deportivos. Además, estamos avanzando en la presentación de los tres balances que se debían de la gestión anterior al Tribunal de Cuentas y al Concejo. Reconstruimos con mano de obra municipal un paredón de casi 100 metros del cementerio, que hace más de un año y medio estaba destruido. Achicar la planta política fue también un gran logro. Pero lo más importante es que con transparencia, equidad, equilibrio y una buena administración hemos logrado en tres meses lo que no se había podido lograr en años.