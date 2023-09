Voto a Milei en provincias: ¿rebelión contra el AMBA?

Mucho se ha hablado del factor “voto bronca” por la situación económica y el rechazo a la clase dirigente tradicional en la buena elección realizada por el libertario Javier Milei en las últimas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, aunque se destacó el triunfo del candidato de La Libertad Avanza en 16 distritos, poco se dijo de la motivación de ese voto territorial. Entre las muchas protestas posibles, pareciera que sectores provinciales han decidido repudiar el “ambacentrismo” que parece dominar la política nacional en los últimos años. De hecho, salvo Juan Schiaretti, todos los candidatos que quedan en carrera provienen del ámbito metropolitano.

Uno de los primeros en advertir sobre el fenómeno fue el politólogo Andrés Malamud, a través de una columna de La Nación titulada “el rugido inesperado del interior sublevado”, donde destaca que Milei canalizó mucha bronca del interior del país, aún siendo él mismo porteño y sin tener un discurso federalista clásico. “Milei es un voto profundamente antiambacéntrico, antiobelisco, antipituquitos de Recoleta (en relación a la frase del cordobés Martín Llaryora) , antiporteño… Es un ‘basta a la casta’, y hoy la casta reside en Buenos Aires. Son los que gobiernan el país, sin conocerlo” cabalmente, sostuvo en posteriores declaraciones a Radio 3 de Córdoba. De hecho, recuerda que los peores resultados de Milei se dieron en la zona metropolitana que incluye a CABA y el conurbano, que concentra más del 40% del electorado: salió segundo en Capital y tercero en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los analistas que viene monitoreando el comportamiento electoral de las provincias en las votaciones nacionales es Julio Burdman, doctor en ciencia polítrica, profesor universitario y analista de Observatorio Electoral Consultores. Y uno de los aspectos que destaca de la campaña de Milei ha sido la “revolución electoral” que ha implicado en muchos territorios. Por un lado, destaca la transversalidad de este voto, ya que logró romper con el esquema socioeconómico clásico, ese mapa que “parecía una camiseta de Boca” con distritos amarillos de Cambiemos en el centro “productivo” del país (Córdoba, Santa Fe, Mendoza, el Litoral, CABA y parte de la Provincia de Buenos Aires) y azules del peronismo en las provincias más pobres del norte y el sur petrolero del país, además del conurbano bonaerense.

Julio Burdman, politólogo

“Si uno hace el desglose en la zona Metropolitana, claramente allí fue votado en los barrios más pobres, es decir le quitó votos fundamentalmente al peronismo, incluyendo en villas y asentamientos donde parecía invulnerable. Por otro lado, gana en 16 provincias del interior, entre ellos en toda la Patagonia. Hubo lecturas de que ganó en la zona núcleo o las provincias ricas, pero no estoy de acuerdo, fue muy diverso. La regularidad que yo encuentro es que Milei ganó en los distritos donde dominan en general fuerzas de perfil ‘provincialista’, más allá de si son o no partidos provinciales propiamente dichos: Misiones, Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, San Luis, Mendoza, Córdoba, Jujuy. Milei se transformó en el candidato presidencial de las fuerzas provinciales”, señaló el analista.

Un hecho que podría haber colaborado con esta tendencia fue el desdoblamiento de los comicios, que dejó a fuerzas como el Movimiento Popular Neuquino y Juntos Somos Río Negro con la denominada “boleta corta” en las legislativas, dejando en libertad a sus electorados.

“Estos partidos no llevaban arriba candidato a presidente y eso los mató electoralmente, evidentemente porque la elección claramente se presidencializó”, agregó el analista. Y destaca que en el perfil socioeconómico de las provincias donde se impuso “hay de todo: provincias petroleras, agroindustriales, sojeras, mineras…”.

Y esto ha cambiado también por el avance de las fuerzas locales. “Hace unos 20 años, el peso electoral de los provincialismos era de un 10, 12% de los votos a nivel nacional, hoy ha superado el 40% de las preferencias, con lo cual ese arrastre hacia la figura de Milei fue importante”, sostiene.

Federalismo más allá del reparto

Por otra parte, Burdman sostiene que Milei logró conectar con ese sentimiento provincial sin tener un discurso “federalista” clásico ni gestualidades localistas, sino más bien desde un discurso fuertemente ideológico y económico. “Milei tiene una plataforma y un discurso en donde propone eliminar la coparticipación federal y castigar fuertemente al Estado nacional por sus excesos fiscales. Propone que sean las provincias las que recauden impuestos como el IVA y eso sería un cambio revolucionario para la Argentina. Milei va más allá que las fuerzas provincialistas, porque tanto el MPN como JSRN tienen un discurso federalista, en el sentido de defender las regalías o los ingresos por coparticipación, el cumplimiento de la provisión de servicios nacionales, pero no van más allá. Se concentran en el reparto, más que en el manejo propio de los recursos”, destaca Burdman.

Esa conexión explicaría también por qué logró tantos votos a pesar de la pobre performance de muchos de sus candidatos en las elecciones provinciales. “No es que Milei no tenía armado provincial, sino más bien ese armado era invisible. En un contexto de enorme angustia y avidez de soluciones, poner sobre la mesa planes concretos: dolarizar, terminar con la coparticipación, eliminar ministerios, el Banco Central, más allá de que sean realizables o no de inmediato”, agrega.

Y eso lo diferencia de otros movimientos federalistas, como el de Córdoba con Schiaretti. “Milei no ataca a los porteños, no hizo ostentación de identidad provincial: no revolea el poncho, por decirlo así. Eso creo que ya se probó y fracasó, sino mirá el destino del denominado Peronismo Federal o la misma votación de Schiaretti a nivel nacional. No es un discurso anti-AMBA sino contra el Estado Nacional, al que se ve como un obstáculo para el desarrollo de las regiones”, concluye.

El politólogo rionegrino y titular de PAR Consultores, Rodolfo Lasse Paniceres coincide en parte con este diagnóstico, a la hora de explicar el triunfo de Milei en Río Negro y Neuquén.

Rodolfo Lasse Paniceres

“Claramente la separación de los comicios generó que los ciudadanos votaran distintas cosas en cada elección. Por ejemplo, en Roca en pocos meses ganó la peronista María Emilia Soria para el gobierno municipal, Juntos por el Cambio en la pulseada para gobernador y legislatura provincial y ahora en las PASO prefirieron a Milei para la presidencial”. Al mismo tiempo que cuando se elige intendente y gobernador se evalúa más personalmente a candidatos a los cuales se conoce mejor, a nivel nacional primó mucho el enojo con un Estado Nacional al que muchas veces se percibe como un obstáculo, más que el “Estado presente que te cuida o te salva” como señaló buena parte del discurso del kirchnerismo o del progresismo. “Por eso escribí hace poco que el voto a Milei es quizá el voto más racional de los tres espacios; es el triunfo de la vida cotidiana. Porque a gran parte de esos votantes el sueldo no les alcanza por la inflación, no tienen seguridad laboral, no ganan en blanco, no tienen paritarias. A muchos jóvenes el sueldo no les da para irse de la casa, para construir o alquilar, ahorran comprando dólar “blue” en la cueva. Y Milei propone darte un poco de certidumbre sobre esos pequeños problemas de los que el resto de los partidos no te habla” agrega.

El Estado peronista que no salva

“El peronismo y el kirchnerismo le advierten al votante y le dicen: vas a perder el aguinaldo, las vacaciones pagas. Para muchos (no solo el que trabaja en delivery o en la Fintech, sino el plomero, el gasista, el taxista, el pequeño comerciante, el monotributista), las vacaciones son apenas ese pequeño descanso cuando baja el laburo y al aguinaldo hace años que ni lo ven pasar”, agrega. Por el lado de la oposición tradicional, “Juntos por el Cambio te habla de volver al orden, pero han perdido credibilidad por fracasos anteriores, entonces el único voto que tiene algo de esperanzador es el de Milei”, puntualiza.

Sobre la impugnación al Estado nacional, Paniceres agrega que también influye la excesiva identificación entre partido y Estado que hizo el kirchnerismo. “Durante más de una década ese Estado que te salvaba era el estado peronista, el estado kirchnerista, Cristina y Alberto lo dejaron muy claro en sus discursos. Entonces ahora que el kirchnerismo tiene un alto nivel de rechazo, ese repudio se extiende también al estado nacional en general”, concluye.