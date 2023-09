La estrategia elegida por Bullrich y Massa para diferenciarse y erosionar a Javier Milei

Los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, expusieron en las últimas horas que la carrera electoral les impuso un desafío común, el de potenciar sus mensajes vinculados con el grave escenario económico para contrastar con su inesperado rival, el liberal Javier Milei.

Para ello, Bullrich sumó a Carlos Melconian, el reconocido economista que además se destaca por sus habilidades como divulgador, quien inmediatamente salió a la cancha a confrontar con Milei y sus extravagantes propuestas como la dolarización y la eliminación del Banco Central.

“Primero chapeau porque hiciste un Plan Bonex en la política, voló todo por el aire. Ahora, nene, no me hagas un Plan Bonex ni corralito en la economía porque estoy escuchando y, para lo que querés hacer, necesitás o licuación o un Plan Bonex o corralito”, advirtió Melconian el viernes en declaraciones a radio Mitre.

El presidente del equipo de investigadores de la Fundación Mediterránea que Bullrich eligió para asumir en el Ministerio de Economía, si es que JxC triunfa en las próximas elecciones presidenciales, advirtió así que las propuestas de Milei exigirán medidas como el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex, que aplicó en 1989 Carlos Menem, o las restricciones financieras que aplicó Fernando De La Rúa y que desataron el estallido social de 2001.

“Los dos brillantes profesores que tuve, señores Carlos Rodriguez y Roque Fernández, tienen clarito lo que estoy diciendo. Y no puedo decir, por un tema de respeto personal que les tengo, que se hacen los boludos”, apuntó, en referencia a los ex funcionarios menemistas quienes actualmente integran el equipo de asesores económicos del postulante por La Libertad Avanza.

Melconian redobló así sus mensajes para alertar sobre las propuesta de Milei, quien se limitó a señalar, en declaraciones a Radio Rivadavia, que “esta es una discusión entre candidatos a presidente” y trató así de quitarle entidad a los comentarios del nuevo ladero de Bullrich.

La respuesta de Ramiro Marra a Sergio Massa

El elegido de los libertarios para responderle a Melconian fue el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, quien salió a repetir que «Bullrich se desesperó para lanzar un candidato a ministro de Economía” y que eso demuestra que en JxC “no tenían” equipos.

Pero Milei también se convirtió en el principal blanco del candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa, quien aprovechó su exposición en el evento para celebrar el Día de la Industria y volvió a cuestionar promesas de campaña del libertario.

“Cuando hablamos defensa y competitividad de nuestra industria, tenemos que saber que cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil. Los costos, los salarios, los impuestos, las tasas destruyen los procesos industriales. Como vos no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés. Pero, además, como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional. Y como además tenés que hacerte del físico y tenés que pagar para hacerte de ese físico, todavía tenés que pagar mucho más”, remarcó Massa.

Sin mencionarlo a Milei, el referente de Unión por la Patria reclamó “llevar a la realidad” las cosas que se escuchan durante la campaña y se refirió a las propuesta del libertario para avanzar sobre la educación pública. “¿Universidades públicas, gratuitas, de calidad que generan la línea de partida de la movilidad social ascendente en la Argentina, o universidades pagas, aranceladas? Dicen que a la pobreza se la combate con educación y comparto plenamente ese principio».

Y agregó: «Mi pregunta es, si cobramos la educación, ¿cómo vamos a combatir la pobreza? Por eso creo en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva; y en el aumento del presupuesto educativo y universitario en la Argentina”.

Los tiros cruzados se intensificaron poco después de que se conocieran los resultados del escrutinio definitivo de las primarias, que revelaron que los tres candidatos quedaron con una diferencia más acotada de cara a los comicios del 22 de octubre.A saber, La Libertad Avanza quedó con el 29,86% de los votos, mientras que JxC obtuvo el 28% (antes 28,27%) y UP el 27,28% (antes el 27,27%).