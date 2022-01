Un día más de caminata en el Paseo del Este, ya volviendo del recorrido pautado, a la mitad de mi regreso, observo a mi izquierda una adolescente caminando con su niña y un muchacho de remera roja corriendo agitado hasta interponerse a su paso.

Detuve mi marcha, miraba asombrado los brazos agitados del muchacho pidiendo (a la fuerza?) que no se marchara.

Me di vuelta y seguí, caminando dije; mejor no me meto.

Lo que más dolía fue ver a la nena jugando muy cerca, negando ese hecho que estaba pasando. (o quizás ya lo había visto demasiadas veces.)

El corazón me latía fuerte, me detuve y miré para atrás, entre los árboles, a unos 50 mts vi la remera colorada y a la mujer que ahora sostenía a su nena en brazos.

Sabía que pudiera ser decisivo si yo volvía hasta donde estaban, también sabía que mi dulce caminata podía convertirse en una secuencia de violencia indeseable.

Entendí que tenía que volver, con cierto temor caminé sin pensar, (creo que ella le dijo porque vió todo mi movimiento), cuando me acerqué él no hablaba fuerte, seguro sabía que me estaba acercando, yo ya decidido a meterme, me saco los auriculares y pregunto decidido: perdón, todo bien por acá?… él me mira (no me gustó su rostro) y sorprendido y de mala gana me contesta: sí… sí…

Ella me mira en silencio, levanté mi pulgar en consentimiento que todo estuviera bien, giré lentamente, mientras guardaba mis auriculares en mi bolso y comencé mi regreso esperando el desenlace final (sabía que me seguía mirando) que me dijera, a vos que te importa? o ella pidiéndome que la sacara de ahí.

Nada de eso sucedió y yo llegué a mi auto preguntándome si habrá servido de algo mi acercamiento, seguro que muy poco, porque me di cuenta que todos, en esta vida, tomamos decisiones, él no quiso problemas, ella eligió el silencio, y yo preferí terminarlo.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche