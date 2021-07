Denuncia penal por violencia extrema en un hogar de adolescentes de Bariloche

Organizaciones vinculadas a la infancia y miembros del consejo para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, denunciaron penalmente situaciones violentas de gravedad que se registran en el interior del hogar de adolescentes varones Caina en Bariloche.

Las organizaciones plasmaron la denuncia a través del Centro de Acceso a la Justicia de Bariloche, un organismo nacional que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que brinda atención legal primaria gratuita. Esta institución trasladó el caso a la fiscalía de Bariloche, según informaron.

La denuncia que se hizo pública este lunes, se radicó la semana pasada y hasta hoy el organismo responsable del Caina, la Secretaría de Estado para la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) no había sido notificada, según precisó a RÍO NEGRO, la titular Roxana Méndez, que participó hoy en Bariloche de una actividad junto a la gobernadora Arabela Carreras.

Las organizaciones sociales señalaron que se suscitaron en el interior del caina “una serie de hechos graves de violencia que sufrieron adolescentes” alojados en el lugar y consideraron que estos hechos “constituyen una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sin dudas que acarrean ilícitos penales”.

Las organizaciones indicaron que llegaron a la Justicia ante la falta de respuesta de la Senaf, sin embargo Méndez dijo que no había recibido de manera previa una denuncia de esta gravedad y lo atribuyó a una injerencia política en el caso.

“A partir de la repercusión que generó el relato de este niño, acompañado por una carta, se han acercado trabajadores de la Senaf a nuestro espacio y nos han manifestado situaciones similares de violencias ocurridas. Estos trabajadores y trabajadoras, han indicado que tienen temor de perder su trabajo o ser sancionados si cuentan lo que allí ocurre”, relataron las organizaciones sociales en un comunicado de prensa y señalaron que un adolescente debió ser hospitalizado por nuevos hechos violentos en el Caina.

Consultada por RÍO NEGRO, la gobernadora Carreras afirmó que el gobierno hará una “investigación muy profunda para ver cuáles son los fundamentos de esa denuncia” y dijo que en su gestión están “tranquilos” por la tarea impulsada desde la Senaf, al tiempo que dio su respaldo a Roxana Méndez al frente del organismo.

“Puede que haya alguna institución con problemas, tenemos que evaluar puntualmente esa institución y resolverlo porque estamos hablando de lo más sensible que tenemos que son nuestros chicos”, afirmó Carreras.

“Me da mucha pena que se utilicen estos mecanismos porque se podrían haber acercado, consultando la situación, no hubo ningún tipo de acercamiento, me apena mucho porque en algún punto esto estigmatiza más los lugares, los espacios de los distintos hogares que tenemos en la provincia, que son 11 en total”, afirmó Méndez al ser consultada por este diario.

La funcionaria admitió que se trabaja con "situaciones muy complejas” y recordó que los niños y adolescentes llegan a estos hogares “cuando se toma una medida de protección extrema, después de haber agotado muchas instancias”. Valoró que “por lo general son situaciones muy graves y cada niño, niña o adolescente lo va tramitando de acuerdo a sus posibilidades, a veces no ponen en palabras su malestar, a veces ponen ese malestar en actos a través del cuerpo”.

Consideró que en este caso se generó un alto nivel de exposición sin consulta previa. “No tenemos ningún problema que se investigue porque sabemos que se ha intentado de distintas maneras acompañar estos procesos de niños, niñas y adolescentes”.

Méndez opinó que “a veces se utiliza el discurso de defensa y lo que se hace es exponer esta situación innecesariamente, estigmatizando mucho más la situación de nuestros niños y niñas”.

“Cada vez que hay elecciones la niñez aparece sobre la mesa, aunque espero que no porque hablaría muy mal de las personas que lo llevan adelante”, concluyó la titular de Senaf, que semanas atrás también recibió el reclamo por parte de operadores de la institución y en el verano se registró otra manifestación pública de trabajadores.