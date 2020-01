Denuncia que la policía le robó más de 80.000 pesos en un control en Neuquén

Un hombre realizó una denuncia ante la fiscalía de Neuquén contra policías de la Comisaría Segunda, asegurando que en control vehicular lo detuvieron sin justificación y además le robaron pertenencias del automóvil. Señaló que el valor de los objetos que le sustrajeron es de unos 80.000 pesos y exige que le devuelvan las cosas “y yo retiro todas las denuncias”, aseguró. Desde la Jefatura informaron que el hombre fue demorado por no colaborar con el operativo de control y que se iniciará una investigación en Asuntos Internos para investigar si hubo un robo.

El denunciante es Alberto Gualletto, un hombre de 60 que se presentó como “un profesor de matemática y de física” y detalló que el lunes hizo la presentación ante la justicia, donde señaló que los hechos ocurrieron el jueves dos de enero en un operativo sobre la calle Linares, en proximidades al puente de acceso a la Isla 132.

Explicó que viajaba en el auto de su hermano, un Chevrolet Corsa, que lo detuvieron para exigirle la documentación del auto y que al ver que el operativo se demoraba optó por apagar el vehículo y bajar a la vereda. “Estaba al rayo del sol y me dio calor, me senté en el cordón cuneta. Los tres policías que estaban en el operativo vinieron sucesivamente a decirme que me suba al auto, yo les explique que tengo 60 años, que tengo problemas de presión y que no podía estar dentro del auto al rayo del sol, porque estaba muy caluroso”, relató.

Ante su negativa de subir al auto, los policías “me esposaron y me tuvieron una hora tirado en el piso, me revisaron todo el auto y me trasladaron a la comisaría porque supuestamente yo tenía un pedido de paradero porque fue testigo de un desalojo de una toma en el año 2011, eso ya no estaba vigente”, cuestionó.

El hombre aseguró que estuvo ocho horas en la comisaría y que cuando lo liberaron le entregaron las llaves del auto. “Me largaron en el centro en maya de natación y tuve que ir caminando hasta el auto, que había quedado en el mismo lugar. Cuando llegué el auto estaba con llave y la alarma puesta, pero me faltaban varios objetos y yo culpó a la policía porque fueron los que accedieron a mi auto”, explico.

Detalló que le sustrajeron un reloj valuado en 24.000 pesos, 5.000 pesos que tenía en una billetera, un pendrive con archivos de su trabajo, un par de anteojos de 4.000 pesos y una caja de herramientas que tenía 30 años y a la cual valuó en 50.000 pesos.

Gualletto responsabilizó a los efectivos que realizaron el operativo y sostuvo que no solo “me revisaron el auto sin ningún tipo de autorización, cuando me trasladaron a la comisaría me llevaron con algunas pertenencias que estaban adentro del vehículo, un equipo de mates y otras cosas más que sacaron sin permiso. No solo me humillaron y me maltrataron sino que me robaron. Yo lo único que les pido es que devuelvan mis herramientas. Si las devuelven, yo retiró la denuncia”, finalizó.

Desde la policía explicaron que la demora del hombre fue porque "no colaboró con el operativo" y anticiparon que se iniciará una investigación en Asuntos Interno ya que Gaulletto se presentó en la jefatura de policía para denunciar los hechos.