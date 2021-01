Denunciaron a Fernando Iglesias por enriquecimiento ilícito

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y se lo acusa de agrandar su patrimonio por encima del 1300% durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia fue realizada por el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade. Según lo que publicó en Twitter, el patrimonio de Iglesias pasó de $836.713,96 a $12.250.198,90 entre enero de 2016 y diciembre de 2019, lo que significa un incremento del 1.346%.

A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado @FerIglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado @majulluis. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento). — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 29, 2021

Además, indicó que al momento que asumió Macri le devolvió $450.000 que le había prestado el periodista Luis Majul.

También aseguró que el diputado de Juntos por el Cambio compró una 4x4 y un loft en Barracas y que viajó a diversos países del mundo con dinero de viáticos.

"No me queda otra que denunciarte penalmente junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron", escribió Tailhade en Twitter, mencionando la cuenta de Fernando Iglesias, que por el momento no respondió.

No me queda otra que denunciarte penalmente @FerIglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron. — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 29, 2021

No fue el único acusado por el diputado del Frente de Todos en la jornada de hoy. También apuntó contra Fernando De Andreis, Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Macri, al que también denunciará penalmente.

"Entró a la Casa Rosada en 2015 declarando bienes por $ 2.704.880,51 y tres años después se fue con $ 20.998.923,92, un 675% más", afirmó Tailhade.

Entró a la Casa Rosada en 2015 declarando bienes por $ 2.704.880,51 y tres años después se fue con $ 20.998.923,92, un 675% más. A @deAndreis lo vamos a denunciar penalmente por enriquecimiento ilícito. — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 28, 2021

Hace dos días había dicho que la Fundación de Mauricio Macri "no existe" al no estar "inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias".