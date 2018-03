Brian Lanzelotta se despegó del escándalo en las inferiores de Independiente

Acompañado por un abogado presente y después de las acusaciones de Marian Farjat, el cantante de cumbia y ex Gran Hermano, Brian Lanzelotta aseguró que no tiene nada que esconder en el escándalo de corrupción de menores de las inferiores del club Independiente.

Farjat lanzó la bomba ayer cuando acusó a Leonardo Cohen Arazi de querer prostituirla e involucró a su ex pareja Lanzelotta, como cómplice del RR.PP.

En su defensa, que realizó en el programa Intrusos, que se emite en América, el ex Gran Hermano indicó que la última vez que vio a Arazi fue el pasado viernes en el teatro colonia de Avellaneda y que se enteró del escándalo de prostitución en Independiente por la televisión.

“Vi que allanaron a Leo, pensé que era una locura. Todavía no pude hablar con él”, contó Lanzelotta acerca de su amigo.

“Yo no permitiría que nadie trate de prostituir a mi novia”, aseguró Brian luego de las acusaciones de Farjat.

Reiteró que “yo no tengo nada que ver, hasta que se demuestre lo contrario, soy inocente. Leo, si estás mirando, aclará esta situación y sacanos a Francisco (Delgado) y a mí de este lugar que nos estás poniendo”.

“Brian sabia de esto, se cayó la boca y era cómplice”, lanzó Farjat. Lanzelotta indicó que “si ella asegura que yo era cómplice, pero yo le conté, ella entonces también es cómplice”.

En ese marco, Brian contó cómo fue aquel asado del 2016 en el que conoció a un joven jugador de fútbol que luego fue transferido a México.

“Llegamos al el asado y de repente llega un muchacho, Cohen Arazi me lo presenta, no me acuerdo ni el nombre y llega a ser el jugador que después se fue a México, me lo presentó como un amigo, no como su pareja ni el chico que estaba con él. No tengo idea si era el novio”, afirmó.

“Nunca me presentó a un novio, cada vez que estuve en su casa nunca estuvo con nadie. A mi vista, no era menor”, contó Lanzelotta.

“Lo llamé a Leo varias veces y nunca más me atendió. Quiero que se presente para que explique que no tengo nada que ver; afirmó el cantante.