¿Vas a Chile hoy? Los requisitos indispensables y horarios de los pasos fronterizos

Este sábado 20 de diciembre 2025, Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención al pronóstico: vuelven las lluvias hacia el fin de semana en cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.

Si tenés planeado cruzar la cordillera este sábado 20 de diciembre 2025, el panorama es alentador para viajar. Vialidad Nacional reporta condiciones de estabilidad en las rutas, aunque la recomendación de «chequear el parte oficial» sigue vigente antes de salir por la variabilidad del viento patagónico.

Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:

  • Paso Pino Hachado: se encuentra HABILITADO con circulación normal para todo tipo de vehículos.
  • Paso Cardenal Samoré: se encuentra HABILITADO en su horario habitual.

El pronóstico en alta montaña: la «ventana de buen tiempo» que comenzó el lunes se consolida.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, sábado 20 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, sábado 20 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy miércoles (20/12/2025)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados. Portar cadenas.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados. Habilitado.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este sábado 20 de diciembre 2025:

  • Se mantienen los días soleados y cálidos en el norte de la Patagonia.
  • Hacia la noche períodos de viento que se mantienen durante el fin de semana por el ingreso de aire frío y húmedo en cordillera
  • Lluvias y neviscas en montaña. Se mantiene el viento en el comienzo de la semana en cordillera, Días cálidos el 24 y 25 y a fines de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, sábado 20 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito obligatorioDetalle de vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña

