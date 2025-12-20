Servicio a la comunidad: EPEN anunció corte total de luz en Villa La Angostura para este sábado 20 de diciembre

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), mediante un comunicado del Gobierno Provincial, informó que este sábado 20 de diciembre la ciudad turística de Villa La Angostura sufrirá un corte de luz.

La interrupción se hará en «carácter de emergencia» y afectará a toda la ciudad, informaron.

Corte total de luz en Villa La Angostura

El corte de energía iniciará a las 13 y se extenderá hasta las 16.

Desde el ente aclararon que «la interrupción del servicio responde a la necesidad de intervenir de manera urgente equipamiento de la Subestación Transformadora local, a fin de resguardar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico».

Por último solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes. «Se agradece la comprensión ante las molestias que esta situación pudiera ocasionar», cerraron.