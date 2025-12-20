¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas

Con el avance del live-action de Enredados, Disney comenzó a acelerar una de las definiciones más sensibles del proyecto: quién interpretará a la nueva Rapunzel.

Durante varios meses, los nombres de McKenna Grace y Mason Thames dominaron las especulaciones como posible dupla protagónica. Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas semanas surgieron versiones que indican un cambio de rumbo en el casting, con una lista de candidatas más amplia.

Disney acelera el casting de Enredados y pone en duda a la dupla favorita de los fans

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el estudio realizó pruebas de pantalla y de química en Londres, una instancia clave para evaluar no solo el talento individual, sino también la compatibilidad entre los protagonistas.

Entre las actrices que audicionaron para Rapunzel aparecen Freya Skye (Zombies 4), Sarah Catherine Hook (The White Lotus), Teagan Croft (Titans) y Olivia-Mai Barrett (Invasión).

A esa nómina se suma Lola Tung, protagonista de The Summer I Turned Pretty, quien no pudo asistir a las pruebas por compromisos de agenda, aunque fue considerada en etapas preliminares del proceso.

Otros reportes, como los de NexusPoint News, ampliaron aún más el abanico y mencionaron a Isabel May, Emma Myers, Sadie Sink y a la propia McKenna Grace como posibles finalistas en algún punto del casting.

El interés persistente por Grace se explica, en parte, por la química demostrada con Mason Thames durante la promoción de A pesar de ti, vínculo que conquistó tanto a los fans como a sectores del estudio. Ambos se elogiaron públicamente y reconocieron verse como Rapunzel y Flynn Rider, lo que impulsó una fuerte campaña en redes sociales. Sin embargo, con el casting aún abierto, su futuro en Enredados aparece hoy más incierto que nunca.