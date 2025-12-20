Dolor por la muerte de Elías «el Turco» Jalil: «Una persona muy querida», la despedida de Alberto Weretilneck

Tristeza en Maquinchao por la muerte de Elías «el Turco» Jalil, una figura muy apreciada de la región, quien se desempeñó en distintos organismos públicos, como por ejemplo, director de Comisiones de Fomento y Presidente del Ente de Desarrollo de la Región Sur. Múltiples expresiones de dolor acompañaron la noticia de la pérdida, entre ellas la del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Conmoción en Maquinchao por la muerte de Elías “el Turco” Jalil

Este sábado, Weretilneck expresó a través de sus redes sociales que la presencia de Jalil “dejó huellas imborrables en quienes tuvieron el honor de conocerlo”.

Además, el mandatario remarcó que “su calidez humana, su compromiso y su forma de estar cerca de los demás permanecerán en la memoria de su comunidad”, al tiempo que acompañó “con respeto y afecto a su familia, amistades y seres queridos en este momento de dolor”.

Por otra parte, la Municipalidad de Maquinchao también manifestó su pesar por la muerte de Jalil y acompañó a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

La despedida del gobernador Alberto Weretilneck resaltó la calidez humana y el compromiso de Jalil con su comunidad. Foto: Facebook.

Desde el municipio recordaron que Jalil “formó parte de distintos organismos públicos” dejando “una huella significativa en la gestión pública y en el desarrollo regional”.

Reconocimientos al legado cultural de Elías Jalil en Maquinchao

Asimismo, la Unión Cultural Argentino Libanesa lo despidió con palabras cargadas de afecto, destacando su rol como referente de dicha cultura en la localidad: “Querido Elías nuestro, buscador de huellas libanesas, seguro en los caminos de sostenerlas”. Desde la UCAL lo definieron como un “protagonista de encuentros, entrañable compañero, optimista, apasionado, irrepetible”.

«Contribuyó activamente a la preservación y difusión de sus valores y tradiciones”, expresaron y agregaron: “Te queremos, te lloramos, te despedimos con la bandera libanesa en alto”. Desde la entidad saludaron a su familia y a los integrantes de la Filial UCAL Maquinchao, en medio de las expresiones de acompañamiento.