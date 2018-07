Cipolletti se despidió de Jara y recibe a De La Fuente

Cipolletti continúa con el armado el equipo para el próximo Federal A de fútbol que, en principio, tendrá su puntapié inicial en septiembre. De esta manera, el Albinegro mueve las piezas y ayer se confirmaron dos novedades.

La primera está relacionada con uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Capataz: Damián Jara. Luego de haber defendido los colores del club durante varios años, el defensor no continuará en la institución.

Su próximo equipo será Chaco For Ever. De esta manera, Jara se suma a Matías Alasia en la lista de jugadores importantes que no seguirán en Cipolletti. A pesar de su partida, el club decidió despedirlo con el siguiente mensaje en las redes sociales.