Cipolletti y Pacífico se sacan chispas

La definición del último clasificado a los playoffs por la Zona B del Torneo Integración de Mayores 2018 tendrá hoy un capítulo más que apasionante en Cipolletti, donde el local y Pacífico completarán el partido que se suspendió la semana pasada.

Desde las 22, en Corpofrut, el Albinegro y el Decano reanudarán el encuentro que debió ser suspendido al finalizar el primer cuarto, por un principio de incendio, cuando el local ganaba 19 a 18.

El encuentro es muy importante para Pacífico ya que está obligado a ganar para meterse en los playoffs. Caso contrario no logrará clasificar a la siguiente etapa.

Cipolletti, en cambio, ya tiene asegurado su boleto para la fase eliminatoria pero todavía necesita ganar un encuentro (de los dos pendientes que tiene) para quedarse con la segunda ubicación del grupo B, que lidera Centro Español.

De cara al choque de esta noche, Sebastián Tomasevich, jugador del Albinegro, dio su parecer. “Sin dudas va a ser un partido raro. Principalmente porque vamos a jugar un cuarto menos. Pero supongo que va a ser un partido muy cerrado, que se va a definir en el último cuarto”, explicó.

Además, el escolta hizo referencia a la importancia que tiene el partido para el Decano. “Sabemos que para ellos es un partido vital, que no pueden perder. Vienen de ganarle a Pérfora, así que me imagino que van a salir quemar naves en busca de la victoria y nosotros no debemos confiarnos en ningún momento”.

Con respecto al torneo que viene realizando Cipolletti en el integración, el base indicó que “para haber estado en la zona más complicada, creo que hicimos un papel muy correcto. Nos tocó perder en algunos partidos, arrancamos muy bien y quizás a mitad del torneo perdimos un poco de regularidad. Pero todos sabemos que con los playoffs arranca otro torneo”.