Gallardo: “Al hincha de River le robaron una posibilidad única”

Con bronca pero contenido, Marcelo Gallardo encaró los micrófonos tras el 3-1 a Gimnasia con la intención de no sentar postura sobre el River-Boca de la Copa Libertadores. Sin embargo, un par de preguntas alcanzaron para que el Muñeco largara algunas frases contundentes, en las que resaltó el papelón de Conmebol y tiró algunos palitos a Boca.

“No quiero hablar más del tema porque por ahí voy a decir cosas que siento, y después van a hablar toda la semana de eso. Quiero enfocarme y poner energías en la preparación del equipo. Es la única manera que podemos defender al hincha. Somos los únicos, jugadores, cuerpo técnico, que podemos defenderlo. Siento que le robaron una posibilidad única”, expresó el Muñeco en relación al hecho de que el partido se jugará en Madrid.

Además, Gallardo afirmó que “nos han robado tantas cosas en estos días... la localía. Perdimos la localía, muchachos. La Copa Libertadores de América, jugarla a 10.000 kilómetros... Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder. Tal vez vamos a recordar esto como una vergüenza total”.

Consultado sobre el motivo de su bronca, el Muñeco explicó que “mi indignación es la misma de los hinchas genuinos de River que le quitaron la posibilidad de ver a su equipo jugar en su estadio y en las mismas condiciones que nosotros fuimos a jugar a La Boca”.

Por su parte, al ser consultado sobre un hipotético arrepentimiento de no haber insistido para que el partido se juegue el mismo sábado de los piedrazos, Gallardo fue más a fondo y señaló al Xeneize. “¿Cómo voy a replantearme mi modo de actuar? Estaría faltando mi forma de sentir. Que los demás hayan accionado como lo hicieron para sacar ventaja no es problema nuestro, eso no es lo que representa el hincha de River”.