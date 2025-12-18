Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes de luz este viernes en Cipolletti, Roca, Las Grutas y El Bolsón
La distribuidora realizará trabajos de mantenimiento, poda preventiva y modernización de instalaciones, lo que implicará interrupciones del servicio en cuatro localidades rionegrinas.
La empresa distribuidora Edersa informó que este viernes 19 de diciembre se desarrollarán tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de las redes eléctricas en Cipolleti, Roca, Las Rutas y El Bolsón. Los trabajos, a cargo de cuadrillas operativas, implicarán cortes programados del servicio eléctrico en sectores puntuales.
Cipolletti: zonas y horarios afectados
En Cipolletti, el suministro se interrumpirá entre las 9 y las 10:30 en las siguientes zonas:
- Calle Urquiza, entre Mengelle y Esmeralda.
- Calles Villegas, España y Miguel Muñoz, entre Almirante Brown y Alem.
Roca: zonas y horarios afectados
En General Roca, el corte se extenderá desde las 8:30 hasta las 12 y afectará a:
- Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Larrea y Dorrego.
Las Grutas: zonas y horarios afectados
En Las Grutas, los trabajos se realizarán en dos franjas horarias. Entre las 6 y las 7, el servicio se verá interrumpido en:
- Sector comprendido entre calles Belisle a Valle Azul y de Río Negro a Buyayisky.
- Calles El Bolsón a Río Negro y de Darwin a Sierra Grande.
- Loteo El Alto Club de Golf.
Luego, entre las 7 y las 8:30, el corte alcanzará a:
- Río Colorado a C. Belisle, entre E. Tarruella y Cipolletti.
- Cipolletti a El Bolsón, entre Catriel y El Cuy.
- Colectora a Pozo Salado, entre C. Belisle y Lomita de Jagüel.
- Loteo Villaverde.
El Bolsón: zonas afectadas y horarios
Por último, en El Bolsón, el suministro se interrumpirá entre las 7 y las 7:30 en:
- Centro de la localidad.
- Barrios Obrero, San José, Arrayanes y Luján.
- Camino Los Nogales y Rinconada de Nahuelpán.
Desde Edersa destacaron que estas tareas son necesarias para mejorar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico, y solicitaron a los vecinos tomar las precauciones correspondientes durante los horarios previstos.
