Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes de luz este viernes en Cipolletti, Roca, Las Grutas y El Bolsón

La empresa distribuidora Edersa informó que este viernes 19 de diciembre se desarrollarán tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de las redes eléctricas en Cipolleti, Roca, Las Rutas y El Bolsón. Los trabajos, a cargo de cuadrillas operativas, implicarán cortes programados del servicio eléctrico en sectores puntuales.

Cipolletti: zonas y horarios afectados

En Cipolletti, el suministro se interrumpirá entre las 9 y las 10:30 en las siguientes zonas:

Calle Urquiza, entre Mengelle y Esmeralda.

Calles Villegas, España y Miguel Muñoz, entre Almirante Brown y Alem.

Roca: zonas y horarios afectados

En General Roca, el corte se extenderá desde las 8:30 hasta las 12 y afectará a:

Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Larrea y Dorrego.

Las Grutas: zonas y horarios afectados

En Las Grutas, los trabajos se realizarán en dos franjas horarias. Entre las 6 y las 7, el servicio se verá interrumpido en:

Sector comprendido entre calles Belisle a Valle Azul y de Río Negro a Buyayisky.

Calles El Bolsón a Río Negro y de Darwin a Sierra Grande.

Loteo El Alto Club de Golf.

Luego, entre las 7 y las 8:30, el corte alcanzará a:

Río Colorado a C. Belisle, entre E. Tarruella y Cipolletti.

Cipolletti a El Bolsón, entre Catriel y El Cuy.

Colectora a Pozo Salado, entre C. Belisle y Lomita de Jagüel.

Loteo Villaverde.

El Bolsón: zonas afectadas y horarios

Por último, en El Bolsón, el suministro se interrumpirá entre las 7 y las 7:30 en:

Centro de la localidad.

Barrios Obrero, San José, Arrayanes y Luján.

Camino Los Nogales y Rinconada de Nahuelpán.

Desde Edersa destacaron que estas tareas son necesarias para mejorar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico, y solicitaron a los vecinos tomar las precauciones correspondientes durante los horarios previstos.