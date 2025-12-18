Reforma Laboral: En la movilización de Roca, la CGT también advirtió un Paro Nacional
El titutal de la CGT Regional Alto Valle, Gustavo Sol, se refirió a un posible Paro Nacional si "no votan a favor de los trabajadores".
Este jueves 18 se llevó a cabo una movilización nacional en rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional, que ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y será tratado en el Congreso el próximo 10 de febrero.
En este contexto, Diario Río Negro dialogó con Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros y titular de la CGT Regional Alto Valle, quien sostuvo que la protesta fue “multitudinaria” y respondió a la necesidad de defender los derechos de los trabajadores frente a un modelo económico que, según afirmó, “atenta directamente contra el bolsillo y las condiciones laborales”.
Sobre la esquina de Av. Roca y Tucumán, Sol expresó que “es una marcha donde el pueblo sale a defender sus derechos, porque el modelo económico del Gobierno nacional va contra los trabajadores”. En ese sentido, remarcó que la reforma “afecta las horas extras, las indemnizaciones, el presupuesto de las universidades, la salud pública y también el presupuesto destinado a las personas con discapacidad”.
El dirigente sindical fue contundente al señalar que “Milei viene a gobernar para un par de grupos económicos”, y advirtió sobre la situación crítica que atraviesan Río Negro y Neuquén. “Estamos viviendo una crisis económica muy grave. En el último año hubo más de 3.000 despidos en Vaca Muerta, y las operadoras no se hacen cargo de las indemnizaciones de los trabajadores. Evidentemente, hay una bajada de línea del Gobierno”, denunció.
Finalmente, Sol advirtió que la movilización marca solo el inicio de un plan de lucha: “Si no votan a favor de los trabajadores, vamos a avanzar hacia un paro nacional”, concluyó.
