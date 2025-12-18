Daniel Osvaldo respaldó una posible llegada de Borja a Boca: “Solo para que se enojen”

Luego de su salida de River en condición de jugador libre, Miguel Borja aparece como una opción para reforzar la delantera de Boca. Ante esta situación, Daniel Osvaldo, reconocido exfutbolista e hincha del Xeneize y conocedor del puesto, opinó sobre este posible traspaso.

“Me gusta para Boca. Damelo, siempre. Solo para que se enojen los vecinos. Me imagino que hace un gol y se besa la camiseta. La hace completa. Esta medio loco”, expresó Osvaldo entre risas en ESPN.

A su vez, el exjugador dio su veredicto por la supuesta contratación de Paulo Dybala. “¿Cómo no lo voy a ver?“, dijo en primer término, aunque luego expresó cierta duda: ”Creo que es muy difícil. Me parece que el chico tiene otras prioridades”.

Según contó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, dos dirigentes del conjunto de Núñez se pusieron en contacto con el jugador colombiano a raíz de las fuertes repercusiones que generaron sus comentarios sobre el Xeneize.

En esa charla, desde River le preguntaron a Borja si era real su intención de jugar en Boca, a lo que el goleador respondió con una revelación de su posible futuro en el fútbol: tendría un precontrato firmado con el Cruz Azul de México.

“No cayó bien”, agregó Yarroch sobre las declaraciones que hizo Borja junto a su hermano, a menos de un mes de que termine su vínculo con el Millonario.

“Uno no puede cerrar las puertas, la puerta de regresar a la Argentina quedó abierta“, había dicho el colombiano cuando le preguntaron si estaba dispuesto a jugar en otro equipo del país, incluso si fuera en el Xeneize.