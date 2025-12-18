Presupuesto 2026: sabor agridulce en el Gobierno por la media sanción en Diputados

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia. La media sanción que obtuvo esta madrugada en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos incompatibles con la iniciativa del oficialismo. Esta fue la consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria.

Presupuesto 2026: sabor agridulce en el Gobierno

El Presupuesto 2026 fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a CAMMESA y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Conocido el resultado comenzaron los pases de factura dentro del espectro libertario. La derrota comenzó a gestarse cuando al iniciarse la maratónica sesión, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, presentó la moción para que la votación sea por capítulo completo y no artículo por artículo.

De esta forma, luego de la aprobación general del presupuesto, los legisladores que querían “guardar” su identidad podían camuflarse rechazando un capítulo general y no quedar expuestos como verdugos de universidades y discapacitados en la votación individual de cada artículo.

“A la luz de los resultados fue un error esa estrategia”, reconocieron en la Casa Rosada. Los principales apuntados fueron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes trastabillaron en su primera gestión fuerte como armadores políticos del gobierno. El tsunami también alcanzó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Eduardo “Lule” Menem.

El enojo hacia afuera es con un grupo de gobernadores que se habían mostrado afines al oficialismo y que en las últimas semanas habían sido particularmente beneficiados con el reparto de ATN, que negociaron Adorni y Santilli: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según el gobierno, la ratificación de este artículo rompe el equilibrio fiscal. Según había establecido la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de financiamiento de universidades implica un gasto de 0,3% del PIB y el proyecto de discapacidad otro 0,5%.

El gobierno argumenta que ya otorgó aumentos en ambas áreas y que por eso ambas leyes debían derogarse.

Diferente es el punto con las asignaciones. La norma confirmada mantiene su actualización a la par de la inflación. Sin esta regla, el gobierno puede manejar discrecionalmente la actualización y de esta forma elegir licuar esos ingresos, tal como lo está haciendo con el bono adicional que cobran los jubilados con haberes mínimos.

“Este presupuesto así no nos sirve”, bramaron en las huestes libertarias que ahora se enfrentan a un callejón sin salida.

Parece improbable que en el Senado los gobernadores que votaron en contra de la iniciativa acepten reponerla y cambiar su posición. Y en caso de que esto ocurriese el proyecto debiera volver a Diputados y su aprobación se postergaría hasta la reanudación de las sesiones extraordinarias a fines de enero o en febrero.

Pero además de este juego, el principal impacto es político porque expone cierta debilidad de Milei para imponer su agenda legislativa, un dato muy sensible para los mercados financieros.

El Gobierno necesita que el presupuesto sea sancionado durante lo que resta de 2025 para dar una señal de cuál será el rumbo de las cuentas públicas nacionales, que determinan la capacidad del país para hacer frente al pago de sus obligaciones de deuda.

De allí que una de las opciones políticas a considerar es continuar con el tratamiento en la Cámara Alta tal lo previsto y luego buscar los caminos judiciales y administrativos que permitan frenar los mayores gastos que imponen las leyes universitarias y en discapacidad.

Ahora la pulseada se trasladará a la reforma laboral, donde el panorama puede ser mucho más complejo para el gobierno por la presión que ejercerán las centrales sindicales y la llegada que estas tienen con la mayoría de los gobernadores.

El oficialismo no puede permitirse un nuevo traspié político porque lo debilitaría aún más de frente a un año en el que tendrá que sacar la mayor cantidad de leyes posibles, ya que en el electoral 2027 no habrá margen para reformas de fondo.

Para atenuar el impacto negativo de lo que sucedió en el Parlamento, esta tarde el gobierno emitió un comunicado para mostrar conformidad.

“La Mesa Política se reunió este jueves luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2026, una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico”, indicó el parte.

Y remató: “en este marco, se conversó sobre la importancia de trabajar para que el Senado avance en la misma senda y de esa manera pueda comenzar la discusión sobre las reformas estructurales que el Gobierno Nacional considera centrales para consolidar la estabilidad, impulsar la inversión y sostener el rumbo de transformación que eligió la Argentina en 2023 y reafirmó en octubre del año corriente”.

