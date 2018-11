La final entre River y Boca se jugará el 8 o 9 de diciembre, fuera del país

Conmebol confirmó que el encuentro de vuelta entre River y Boca se jugará el 8 o 9 de diciembre, con sede “a definir”. Así, queda decidido (al menos en primera instancia) que la final se definirá en la cancha.

En el comunicado que Conmebol le otorgó a los dos clubes afirma que la sede queda sujeta “al fallo del Tribunal Disciplinario”, y que será definida a la mayor brevedad. En este contexto, también afirma que la Conmebol se hará cargo de los gastos de ambas delegaciones.



¿Qué hay de cierto en que se baraja la chance que sea en Paraguay? En principio, la palabra del comandante de la Policía Nacional de ese país, Walter Vázquez, en declaraciones radiales: “Estamos trabajando en la organización para ver cómo será el operativo. Sería el 9 de diciembre en Asunción”, dijo sin precisar si será con o sin público.

“Resulta prudente que la final no se juegue en Argentina”, explicó en el comunicado Alejandro Domínguez, presidente de la casa madre del fútbol sudamericano. Además de la chance de jugarlo en Paraguay, Conmebol maneja posibilidades con otras sedes, situación que en las próximas horas quedará clara.

“La violencia no es parte del fútbol. Está muy bien ser apasionado, pero no se en que momento se confundió eso con la violencia. Tampoco se cuando se confundió que ganar o perder es de vida o muerte”, agregó Domínguez en conferencia. Al mismo tiempo explicó que “no es posible que no podamos convivir en paz, en armonía, en una fiesta que despertó el interés de todo el mundo”.

“Mi pedido hoy a los Presidentes de los dos clubes es que den el mensaje correcto. Todos tenemos la obligación de identificar que lo que se vivió es una enfermedad, no es el fútbol. Hay que respetar, hay que saber convivir. La intolerancia se adueñó de mucha gente y se cree que eso es normal”, dijo Domínguez en referencia a la charla con D’Onofrio y Angelici.

“Tenemos la obligación de programar el partido sujeto a lo que decida la Comisión Discplinaria. En caso que se juegue, se definió que el partido se va a jugar el sábado 8 o domingo 9 fuera del territorio argentino”, amplió Domínguez, rechazando las preguntas de los periodistas sobre la posible sede.

El comunicado de Conmebol: