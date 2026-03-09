Trump afirmó que la guerra con Irán está «prácticamente terminada»: qué planes tiene con el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, tras considerar que las fuerzas militares de ese país quedaron muy dañadas luego de los ataques que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero. Las declaraciones se dan a pesar de que Teherán continúa con sus ataques con misiles y drones contra sus vecinos del golfo Pérsico.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidenses sostuvo: “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea».

.

Estas últimas declaraciones provocaron inmediatamente la caída de los precios del petróleo, que se habían disparado durante la jornada de transacciones, y el alza de las bolsas.

Fue una «corta excursión», declaró posteriormente en un discurso ante un grupo de legisladores republicanos.

También dijo que eliminará algunas sanciones petroleras y que golpeará «muy, muy duro» a Irán si obstaculiza el suministro de crudo.

En la entrevista telefónica con CBS desde Miami, afirmó además que estaba «considerando tomar el control» del Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte de del petróleo y gas natural licuado (GNL) mundial.

Esta vía fluvial estratégica permanecerá intransitable mientras continúe la guerra, advirtió el lunes el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Las distintas reacciones ante el anuncio de un nuevo líder en Irán

En Irán, el régimen movilizó a sus partidarios para celebrar el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo, en reemplazo de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero, primer día de la guerra, en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Según Irán, 1.200 personas murieron desde el comienzo de la ofensiva israeloestadounidense. AFP no puede verificar de forma independiente las cifras de fallecidos proporcionadas por las partes implicadas.

«Dios es grande», «Muerte a Estados Unidos», «Muerte a Israel», coreaban miles de iraníes, vestidos de negro, en una plaza central de Teherán, reunidos en apoyo del nuevo líder de 56 años, cercano a los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de la República Islámica.

«Lo apoyaremos y obedeceremos todas sus órdenes hasta nuestro último aliento», declaró a AFP Somayeh Marzoughi, una ama de casa de 35 años.

Sin embargo, el nuevo líder supremo aún no ha aparecido públicamente.

Israel ya lo ha designado como «objetivo» y lo ha calificado de «tirano dispuesto a perpetuar la brutalidad del régimen iraní». El lunes, Trump reiteró su descontento con esta decisión y lamentó un «grave error» del liderazgo iraní.

A miles de kilómetros de Irán, en Líbano, Hezbolá juró lealtad el lunes al nuevo líder supremo iraní. El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó al movimiento chiíta de querer provocar el colapso del Líbano atacando a Israel.

«No nos queda otra opción que la resistencia para preservar nuestro honor», replicó Mohamed Raad, jefe del bloque parlamentario de Hezbolá.

Israel ha estado bombardeando implacablemente a su vecino desde que Hezbolá involucró al país en la guerra el 2 de marzo con un ataque en territorio israelí.

Al menos 486 personas murieron en ataques israelíes en Líbano y más de medio millón fueron desplazadas, según las autoridades.

A su vez, el presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Teherán, aseguró a Mojtaba Jamenei su «indefectible apoyo».

Irak y Omán, que mediaron en las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, felicitaron a Mojtaba Jamenei por su nombramiento.

El papa León XIV, por su parte, expresó su «profundo pesar» por «todas las víctimas de los recientes bombardeos en Oriente Medio«, entre ellos «numerosos niños» y un sacerdote libanés.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció el lunes que la noche anterior había completado una oleada de ataques contra seis bases aéreas en Irán, que, según afirmó, se utilizaban para «armar y financiar» a los aliados de Teherán, incluyendo al grupo chiíta libanés Hezbolá y a los rebeldes hutíes en Yemen.

La infraestructura petrolera iraní también fue blanco de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Por su parte, Irán continúa con sus ataques de represalia, dirigidos contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en la región.

Un segundo misil iraní también fue interceptado sobre Turquía, lo que provocó una advertencia de Ankara a Teherán.

Se supo del misil luego de que Washington instara a todos sus ciudadanos a abandonar el sureste de Turquía, donde hay tropas estadounidenses estacionadas en varias bases.

Cómo se movió el petróleo ante los cambios de rumbo de la guerra

La conflagración en Oriente Medio ha provocado un aumento repentino de los precios del petróleo.

Con el estrecho de Ormuz frente a Irán bloqueado para casi todos los petroleros, el precio de los contratos de referencia del crudo se disparó por encima de los 100 dólares por barril -sus niveles más altos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022- antes de retroceder tras las declaraciones de Trump sobre un eventual final próximo de la guerra.

Los precios de referencia del petróleo han subido entre un 40% y un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra, mientras que las bolsas de todo el mundo han caído, afectando a fondos de pensiones y ahorros.

AFP.