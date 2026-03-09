Cómo hacer un bizcocho de coco fit, esponjoso y sin manteca

Si buscás una opción dulce más liviana para la merienda, el bizcocho de coco fit es una alternativa fácil de preparar y con ingredientes que suelen usarse en recetas saludables. Combina harina de coco, harina de avena y yogur vegetal de coco, lo que le aporta una textura húmeda y un sabor delicado.

La preparación es rápida y no requiere técnicas complejas. En pocos pasos se puede lograr un bizcocho esponjoso, ideal para acompañar el mate, el café o el té.

Ingredientes (para unas 15 porciones)

¾ taza de panela o azúcar de coco

¾ taza de aceite de coco líquido

1 taza de harina de coco

1 taza de harina de avena

1 gaseosa

50 gramos de coco rallado

2 yogures vegetales de coco sin azúcar añadido

3 huevos

Paso a paso

En un recipiente, batir los huevos junto con la panela o el azúcar de coco hasta integrar bien. Agregar los yogures de coco y el aceite de coco líquido, y continuar mezclando. Incorporar el coco rallado y las harinas (de coco y de avena) y mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Añadir primero el sobre blanco de la gaseosa, mezclar, y luego el sobre de color. La masa suele quedar algo más espesa, por lo que se recomienda mezclar con cuchara de madera. Aceitar un molde con aceite de coco, colocar la preparación y alisar la superficie con una espátula. Espolvorear un poco de coco rallado por encima. Hornear en horno precalentado a 160 °C durante unos 20 minutos o hasta que esté cocido.

El resultado es un bizcocho con aroma suave a coco y textura húmeda, que muchos describen con un sabor similar al de la manteca, aunque la receta no la lleva.