Ya se venden las entradas para el TC en Neuquén: cómo y dónde conseguirlas

El autódromo de Centenario se prepara para vivir otra fiesta con La Máxima. (ACTC)

El Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario, recibirá al Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo argentino y se viene un fin de semana cargado de adrenalina. La cita será entre el 27 y 29 de marzo y en las entradas ya están a la venta.

Luego del paso por Viedma, La Máxima seguirá en la región para cumplir con la tercera fecha del calendario y cerrar así el paso por el sur argentino, ya que la apertura del certamen fue en El Calafate. Esta movida armada por ACTC hace varias temporadas y ya se transformó en un clásico.

El evento, que se desarrollará el último fin de semana del mes, no solo representa un hito deportivo, sino también un fuerte motor económico para el turismo y la gastronomía de la provincia, con una proyección de ocupación hotelera plena en el Alto Valle.

La lucha de marcas se traslada a Neuquén, para cumplir con la tercera fecha. (ACTC)

Detalles de la preventa de entradas

Para garantizar el acceso de los fanáticos y evitar aglomeraciones, la organización anunció el inicio de la preventa oficial a partir de este lunes 9 de marzo a partir de las 12. Los tickets podrán adquirirse de forma online a través de la plataforma protickets.com.ar o de manera presencial en el punto de venta habilitado en Neuquén Capital.

Cuadro arifario (preventa hasta el 26/03 y valor en puerta)

Entradas Generales $45.000 y $55.000

Boxes $85.000 y $95.000

Estacionamiento (autos/pick-ups) $25.000

Estacionamiento (pesados/trailers) $50.000

Puntos de Venta y Horarios

Venta online: www.protickets.com.ar

Venta física: Ministro González 40, Neuquén Capital

Martes a sábados: 10:00 a 14:00 y 19:00 a 23:00

Domingos: 19:00 a 23:00

