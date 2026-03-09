Imputaron por abuso sexual a un hombre que atacaba a una niña de su entorno familiar en Neuquén

En una audiencia realizada este lunes en Neuquén capital, la Justicia dio el primer paso procesal en una causa que investiga graves delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. El asistente letrado Guillermo Prime, de la unidad fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales, formuló cargos contra un hombre acusado de abusar sistemáticamente de una niña perteneciente a su círculo íntimo.

Relato del caso: ataques en el ámbito privado

La acusación sostiene que las agresiones se produjeron de manera reiterada cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años. Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, los hechos ocurrían durante las visitas de la niña al domicilio del imputado. El hombre aprovechaba estos encuentros para llevarla hacia un sector del fondo del terreno donde, al quedar a solas, realizaba actos de contenido sexual, incluyendo al menos un episodio de abuso con acceso carnal.

Calificación legal y participación de la querella

El representante del Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta del acusado bajo figuras legales de extrema gravedad. El hombre fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple continuado, delitos que se encuentran doblemente agravados por el vínculo familiar y por la guarda que el acusado ejercía sobre la menor en esos momentos.

Durante el acto judicial, también intervino la Defensoría de Niñez y Adolescencia en su rol de querella institucional. Los representantes del organismo adhirieron formalmente a la imputación realizada por la fiscalía, reforzando la protección de los intereses y los derechos de la niña afectada.

Medidas de protección y plazos de la justicia

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y su entorno, el asistente letrado solicitó una serie de medidas cautelares. El juez de garantías, Juan Manuel Kees, hizo lugar a los pedidos y dispuso una prohibición de acercamiento, por la cual el imputado no podrá aproximarse a menos de 500 metros del domicilio de la niña. Asimismo, se estableció una restricción total de comunicación, prohibiendo cualquier contacto con la menor o su grupo familiar por cualquier vía o plataforma.

Estas medidas de coerción tendrán una vigencia de seis meses, mientras que el magistrado fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación preparatoria, período en el cual se recolectarán las pruebas necesarias para avanzar hacia la siguiente etapa del proceso penal.