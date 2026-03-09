Violenta persecución y tiroteo en Roca: un hombre a prisión y una mujer con tobillera electrónica

Un mediodía de alta tensión judicial se vivió en Roca, luego de que el equipo fiscal de turno formulara cargos contra un hombre y una mujer tras una peligrosa secuencia criminal ocurrida la madrugada del pasado domingo. El hecho, que incluyó una persecución a alta velocidad y disparos contra la policía, terminó con el imputado bajo prisión preventiva y la mujer sujeta a control satelital.

Una huida frenética y ataques con armas de fuego

El episodio comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada del 8 de marzo. Según la acusación fiscal, personal de la Subcomisaría 69 realizaba tareas de prevención cuando divisaron un automóvil Volkswagen Bora gris. Al notar la presencia de las patrullas, los ocupantes del vehículo iniciaron una fuga desesperada.

En un intento por lograr la impunidad, los sospechosos efectuaron seis disparos desde el auto en movimiento contra los efectivos. Durante la persecución, el hombre imputado y un tercer cómplice —aún no identificado— saltaron del vehículo mientras este seguía marchando para continuar la huida a pie, descartando en el camino un verdadero arsenal que incluía pistolas, revólveres y cargadores aptos para el disparo.

Detención y hallazgo de equipamiento táctico

Mientras los sujetos intentaban perderse entre las calles, la policía logró interceptar el automóvil Bora, el cual era conducido por la mujer ahora imputada. Al requisar el interior del rodado, los uniformados hallaron elementos que complican la situación procesal de la pareja. Entre ellos una escopeta con munición en el cargador y una vaina servida.

También se secuestró un chaleco balístico, un portaplacas y una caja metálica y diversos cartuchos.

La fiscalía remarcó que ninguna de las armas contaba con la autorización legal correspondiente, lo que agrava la calificación de los delitos.

Graves imputaciones y riesgos procesales

El hombre enfrenta cargos por abuso de arma de fuego agravado (por intentar ocultar otro delito y por ser cometido contra fuerzas de seguridad), portación de arma de guerra y atentado contra la autoridad. Por su parte, la mujer fue imputada por tenencia de arma de guerra y atentado contra la autoridad.

La representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente al solicitar la prisión preventiva por dos meses para el hombre, argumentando un evidente peligro de fuga: «Quedó plasmado en la persecución que tuvo que realizar la policía para detenerlo», señaló la fiscal, sumando además el riesgo de que se entorpezca la investigación si recupera la libertad.

Resolución judicial y medidas cautelares

A pesar de la oposición de la defensa pública, que alegaba una vulneración al principio de inocencia y solicitaba una medida menos gravosa para el hombre, la Jueza de Garantías avaló el planteo fiscal.

Como resultado, se confirmó que el sujeto permanecerá tras las rejas por el plazo de 60 días, mientras que para la mujer se dispuso la colocación inmediata de una pulsera electrónica de control satelital por el mismo periodo. El Gabinete de Criminalística y peritos balísticos continúan trabajando sobre las evidencias recolectadas para avanzar hacia la etapa de juicio.