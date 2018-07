Daniel Opazo y un nuevo desafío

Daniel Opazo estará a préstamo por una o dos temporadas en San Martín de San Juan. El delantero ex Cipolletti emigrará desde Newell’s, donde tuvo poca continuidad debido a problemas físicos. El neuquino es uno de los pocos jugadores regionales que tiene presencia en la Superliga.

‘’Se dio todo muy rápido. Se dijeron muchas cosas, varias que no son ciertas. Quiero aprovechar esta oportunidad. Voy a ir a sumar como lo hice siempre, después veremos si me toca. En Newell’s podría haber jugado más si no fuera por las lesiones, pero eso es parte del fútbol’’, dijo el Monito a ‘’Río Negro’’.

Antes del partido con Boca en la Bombonera por Superliga tenía una molestia en el empeine. Luego se resintió. ‘‘Fueron dos meses duros pero ahora puedo entrenar normalmente’’, afirmó.

También se refirió a la nueva propuesta que le plantea la institución cuyana. ‘‘Me consultaron sobre la posibilidad y acepté, aunque todavía no tuve contacto con la gente de allá. La idea es tener continuidad’’, subrayó el joven de 22 años.

En el último torneo le tocó jugar contra varios de los clubesgrandes y también formó parte del equipo que disputó la Copa Sudamericana. Por ahora entrena en el complejo Bella Vista de las afueras de Rosario y espera para viajar. ‘‘Conocí gente muy linda acá que espero volver a ver’’, comentó.

Su pasado por Cipolletti es una referencia inmediata para los fanáticos del fútbol de la zona.

Cada vez que le toca jugar su nombres genera orgullo, porque las chances que se ganó son fruto del esfuerzo. Opazo fue uno de los tantos que sufrió el sintético cuando vestía la casaca del Albinegro.

‘‘Si puedo evitar esa superficie la evito porque me hizo muy mal. Tengo siete esguinces en el tobillo derecho y se me desvió la columna. El sintético te quita años de carrera. Cipo tuvo operaciones en varios jugadores por la misma razón. Ojalá que el club pueda tener una cancha como debe ser. Cuando eso pase van a cambiar varias cosas’’, sostuvo.

Opazo se ganó la titularidad en la temporada 2016/2017, con Henry Homann como entrenador. Pese a que habían llegado delanteros de otros puntos del país, el neuquino se impuso a fuerza de rendimiento y goles.

Aquel equipo del Ruso peleó el ascenso y cayó en semifinales con Gimnasia de Mendoza. La Lepra puso los ojos en el Monito y así pegó el salto de dos categorías, algo poco usual para chicos del Federal A.

Luego, el Capataz mantuvo la base y sumó refuerzos de jerarquía, pero la campaña estuvo muy lejos de lo que se pretendía.

Opazo mantiene contacto con alguno de sus compañeros y sigue el desempeño de Cipo, por el que tiene un cariño y agradecimiento especial.

‘‘No lo podía creer, porque teníamos un gran grupo y se habían sumado jugadores de experiencia. Pensé que era el momento de dar el salto y fue todo lo contrario. Pero son cosas que pasan, espero que el club siga creciendo porque se lo merece’’, finalizó.

El pibe de la zona cambia de aire y es una de las promesas del fútbol argentino.