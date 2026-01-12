Que cocinar esta semana: menú día por día del 12 al 16 de enero por el chef Aníbal Ramírez

Tercera semana de enero con temperaturas bien de verano, algún que otro chaparrón y esas cosas que esta maravillosa estación tiene para sorprendernos. Si hay mar, río o pileta… bienvenidos sean, pero recordemos que también nos tenemos que alimentar. Y si bien no tenemos cabeza para pensar en eso, nosotros contamos con la buena predisposición de los chef regionales que nos ayudan en esa tarea. Esta semana las sugerencias son de Aníbal Ramírez, chef ejecutivo del Sheraton Bariloche. Tomá nota y después contanos.

Aníbal Ramírez, chef ejecutivo Sheraton Bariloche.





Listado de compras

1 kg pechuga de pollo

1 matambre de cerdo

1 kg papas

1 zapallo anco + 1 calabaza

150 gr panceta ahumada

harina 0000

harina integral

trigo burgol

6 huevos

germen de trigo

tomates cherry

2 limones

leche + crema de leche

queso azul

aceite de oliva

mostaza + miel

arroz carnaroli

vino blanco

ricota

1 pepino

cebolla

1 cabeza de ajos

aceitunas

salsa de soja

LUNES: Pechuga de pollo laqueada con puré de papas



Ingredientes (rinde 5 porciones)

– 1 kg pechuga de pollo

– 50 cc salsa de soja

– agua c/n

– 60 g miel

– jugo de 1 limón

– 2 cdas. jengibre fresco

– ajo picado c/n

– 1 cebolla

– 2 cdas. aceite de oliva

– sal y pimienta

– 1 cda. fécula de maíz

– 2 kg papas peladas y cortadas en cubos

– nuez moscada

– leche y crema c/n

– sal y pimienta



Preparación

Para la pechuga laqueada:

1. Marinar la pechuga cortada en tiras con el ajo, jengibre rallados y salsa de soja.

2. Dorar en una sartén el pollo cortado, agregar la cebolla picada bien chiquita, sal y pimienta. Agregar un chorro de agua, jugo de limón y la miel. Cocinar 5 minutos, espesar con fécula de maíz diluida en agua.

Para el puré de papas:

1. Hervir las papas hasta que estén bien tiernas, pisarlas papas. Agregar leche y crema, batir con batidor.

MARTES: Ensalada de trigo burgol



Ingredientes (rinde 3 porciones):

– 1 taza trigo burgol

– 1 taza agua o caldo

– 10 tomates cherry

– 1 pepino

– ½ cebolla

– 100 gr ricota

– 1 puñado aceitunas negras

– huevo duro c/n

– 1 puñadito hojas de perejil

– menta y orégano frescos c/n

– 1 taza vinagre de manzana

– ¼ taza azúcar

– ½ taza agua

– pimienta negra y sal a gusto



Preparación

1. Hidratar el trigo con agua o caldo caliente.

2. Cortar los cherry y las aceitunas al medio, la cebolla en juliana fina, el pepino en láminas finas a lo largo y los huevos duros en trozos.

3. Por otro lado, en una ollita llevar a hervor todos los ingredientes del aderezo. Apagar el fuego y agregar el pepino. Dejarlo ahí hasta que entibie o enfríe todo.

4. Integrar todos los ingredientes de la ensalada junto con los pepinos escurridos y condimentar.

MIÉRCOLES: Risotto de calabaza y queso azul



Ingredientes (rinde 3 porciones)

– aceite de oliva c/n

– 1 cebolla chica

– 1 diente de ajo

– 1 taza arroz carnaroli

– ¼ taza vino blanco

– 2 ½ tazas caldo

– 1 zapallo anco

– perejil + ajo extra a gusto

– 1 limón

– 100 gr queso azul

– 50 gr manteca

– 4 cdas. queso rallado

– sal y pimienta negra a gusto

Preparación

1. Picar la cebolla y el ajo y cocinar en una sartén, a fuego bajo, con un poco de aceite de oliva y sal por unos 5 minutos, hasta que la cebolla tiernice.

2. Agregar el arroz y cocinar unos minutos para nacarar. Luego sumar el vino blanco. Dejar que se evapore el alcohol e incorporar de a poco el caldo caliente. Cocinar por 15 a 18 minutos.

3. En una placa para horno, cortar en cubitos de 1 x 1 del anco y cocinar con un poco de sal, pimienta, oliva. Cinco minutos antes de terminar su cocción agregar miel y terminar de cocinar con el horno apagado.

4. Apagar el fuego de la sartén donde tenemos el arroz y agregar el queso azul frío con el queso rallado. Mezclar bien hasta que la manteca y el queso estén bien emulsionados. Servir el risotto con las calabazas asadas por encima y sus semillas, previamente horneadas, por encima.

JUEVES: Tarta de calabaza



Ingredientes (rinde 8 porciones):

Para la masa

– 100 gr germen de trigo

– 260 gr harina 0000

– 360 gr harina integral

– sal c/n

– ½ taza de aceite

– 1 taza agua hirviendo

Para el relleno

– 1 calabaza

– aceite de oliva

– 5 hojitas de albahaca

– 2 huevos

– 150 gr mozzarella rallada

– ½ cdita. pimienta

– nuez moscada y sal c/n



Preparación

Para la masa:

1. En un bol mezclar todos los secos junto con la sal.

2. Agregar el aceite de oliva y el agua hirviendo. Con ayuda de una cuchara integrar.

3. Una vez integrado, bajar a la mesada y amasar. Reservar en frío.

Para el relleno:

1. Cortar la calabaza a la mitad y cocinar en el horno con un poco de aceite de oliva y sal a 180° C hasta que esté cocida. Dejar enfriar.

2. Poner en un bol. Agregar las hojas de albahaca y los huevos. Procesar para lograr llegar a todo el relleno con el aroma de la albahaca. Agregar la mozzarella y los condimentos a gusto. Integrar bien y reservar.

Para el armado:

1. En un molde de 26 cm de diámetro, con la masa fría y cocida a blanco, incorporar el relleno frío.

2. Hornear 15 minutos o hasta que tome cuerpo.

VIERNES: Matambrito arrollado con batatas rellenas



Ingredientes (rinde 4 porciones)

– 1 matambre de cerdo

– 150 g panceta ahumada en lonjas finas

– ciruelas pasas sin carozo

– 1 cda. sopera de miel

– sal, pimienta, romero, pimentón ahumado y ají molido a gusto

– jugo de 2 naranjas o limones

– mostaza c/n

– hilo choricero para bridar

– 4 batatas

– queso azul a gusto

– verdeo c/n

– cebolla caramelizada c/n



Preparación

1. Hidratar las ciruelas pasas sin carozo, en agua, hasta que estén tiernas.

2. Retirar el excedente de grasa del matambre y emparejar los bordes dándoles forma cuadrada o rectangular. Salpimentar al gusto

3. Untar con mostaza, colocar la panceta cubriendo la superficie. Luego agregar las ciruelas haciendo una línea. Enrollar, bridar y colocar en una placa con vegetales a elección. Llevar al horno por 1 hora y media o 2 a 180° C.

4. Para las batatas, cocinarlas enteras en el horno. Una vez tiernas, ahuecar y hacer un puré. Mezclar con verdeo, cebolla caramelizada, queso azul y volver a rellenar la batata. Llevar al horno hasta que dore y se caliente la parte interna.