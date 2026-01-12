Hoy se celebra el Día del trabajador pizzero y pastelero en Argentina

¿A quién no le gusta la pizza? Argentina está entre los países que más pizza consume a nivel mundial. La pregunta que siempre surge es “¿cuál es la más rica?, ¿cuál es la mejor pizzería?, ¿cuál es tu gusto preferido?

Según un estudio realizado por APPYCE (Asociación que nuclea a todas las pizzerías del país), la pizza de “muzza” lleva la delantera por ser la más elegida por los argentinos, la clásica de jamón y morrones lleva el segundo lugar en el podio, el tercer puesto es para la “napo” y por último la fugazzeta, aunque todo puede cambiar…



«El día del pizzero es una oportunidad emocionante para hablar de lo que significa la pizza para la gastronomía del país. Es, nada más y nada menos, que un aporte histórico y contundente de los inmigrantes al esquema gastronómico nacional. Ese conocimiento que vino de Italia se adaptó a la nueva patria hasta transformarse en un modelo de pizza nuevo que los argentinos adoptaron sin reservas hasta amarlo perdidamente», comentó Pietro Sorba, periodista, gastrónomo y escritor.

Pietro también agrega que «una parte muy importante de este éxito se debe a los miles de pizzeros que con su trabajo sacrificado y su creatividad hicieron posible la enorme popularidad de esta especialidad. A todos ellos debe ir nuestro agradecimiento más profundo. Y no olvidemos que el 12 de enero se festeja también otro oficio gastronómico muy noble y querido: el del pastelero».