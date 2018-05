Superliga: River no pasó del empate ante Colón

En un encuentro cambiante que cerró la fecha 26 de la Superliga, Colón y River igualaron sin goles en Santa Fe. El local arrancó mejor con las subidas de Gustavo Toledo por derecha. El lateral tuvo dos muy claras pero definió mal en ambos casos. Estigarribia también dispuso la suya pero tampoco pudo concretar. El Sabalero fue un poco más en la primera etapa. Los comandados por Gallardo revirtieron el trámite con el ingreso de Juan Fernando Quintero en el entretiempo por el Pity Martínez. El colombiano jugó e hizo jugar a sus compañeros. Además fue socio de Palacios, de buen partido. River contó varias situaciones para ganarlo. Primero Rodrigo Mora, luego Quintero, Ignacio Scocco y Santos Borré tuvieron oportunidades de gol pero entre la impericia, la suerte y el arquero Domínguez evitaron la apertura del marcador. River suma 39 puntos y Colón 38 a falta de dos partidos para terminar el certamen. La banda ya no tiene chances de clasificar a la Libertadores 2019 mediante la Superliga. Deberá ganar la actual edición del certamen continental o la Copa Argentina de este año para repetir presencia en la Copa que todos quieren jugar.

Síntesis

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi, Diego Fritzler, Adrián Bastía, Marcelo Estigarribia y Alan Ruiz; Cristian Guanca. DT: E. Domínguez.

River: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rodrigo Mora. DT: M. Gallardo.

Cambios: ST 1 Juan Quintero por Martínez (R), 18 Lucas Pratto por Mora (R) y Nicolás Leguizamón por Bernardi (C), 25 Pablo Ledesma por Bastía (C), 28 Rafael Santos Borré por Scocco (R), 37 Leonardo Heredia por Ruíz (C).

Árbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Brigadier Estanislao López