¿Inflación en baja?: aseguran que abril rompió con la racha alcista y proyectan que en mayo perfore el 2%

Después de varios meses, abril rompió la racha y se posicionó como el primer mes de desinflación en casi un año. Varios analistas económicos coincidieron al indicar que el índice habría cerrado en torno al 2,5% luego del pico de 3,4% registrado en marzo.

Si bien aún sigue siendo un dato elevado, para la Economía nacional se trata de un punto de inflexión tras pasar por diez meses de suba consecutiva.

Abril rompió la racha alcista y proyectan que en mayo perfore el 2%

El piso del gobierno de Javier Milei se alcanzó en mayo del 2025, en ese entonces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó el 1,5%. Después de esto, la dinámico inició su tendencia alcista que recién ahora se estaría rompiendo.

Los economistas resaltan que hubo varios factores que ayudaron a que esto ocurriera en abril y se registra un salto menor significativo en los precios. De esta manera puntualizaron que retrocedió levemente la carne, se congelaron los valores de la nafta y además, el dólar operó con calma.

El especialista, Fernando Marull, fijó su mirada en este mes que inicia y adelantó que en mayo el IPC podría bajar otro escalón hasta ubicarse en el 2%, «incluso puede ser menos».

Su hipótesis es que se podrían repetir algunos comportamientos de abril que estarían ayudando a la desaceleración inflacionaria. Se prevé para la carne otro mes tranquilo, lo que impactaría favorablemente en el rubro de alimentos y bebidas.

También se tiene en cuenta que el 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener los precios estables en los surtidores, pero no se espera una suba significativa aún con las presiones que siguen afectando al barril de petróleo internacional por la guerra en Medio Oriente. Se estima que el ajuste tarifario se moderará significativamente.

Por otro lado, tampoco se espera que el tipo de cambio vaya a tener un gran salto durante este mes, sobre todo porque se aproxima el ingreso de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa.

Marull destacó que la principal consecuencia de la baja de la inflación en abril es que los salarios le estarían ganando a los precios por primera vez en el año. Según el economista, el 2,6% de aumento de inflación se prevé para abril se compara contra un aumento de salarios promedio del orden de 4,8%, cuando durante los primeros tres meses del año se habría dado la situación opuesta.

La expectativa actual es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: baja de inflación, reducción de la tasa de interés, mejora en los salarios y repunte de la demanda interna. Pese a que todo indica que llegan mejores meses a nivel económico, cuesta determinar si la mejora será significativa a tal punto de que se sienta en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento solo se siente en los sectores como la minería, el agro y la energía.

Con información de Infobae